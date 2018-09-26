Emekliler ve çalışanlar dikkat! SGK dökümünüzde bu kod varsa...

Son d\u00f6nemlerde e-Devlet kap\u0131s\u0131na giri\u015f yap\u0131p SGK Hizmet D\u00f6k\u00fcm\u00fcn\u00fc ara\u015ft\u0131ran baz\u0131 vatanda\u015flar, baz\u0131 g\u00fcnler ve aylar\u0131n hemen yan\u0131nda yer alan ''\u015e'' kodunu g\u00f6rmekteler., ''\u015e\u00fcpheli'' anlam\u0131n\u0131 ifade eden ve genelge ile birlikte ilan edilen bu kod, SGK Hizmet D\u00f6k\u00fcm\u00fcnde yer al\u0131yorsa \u00e7al\u0131\u015fanlar a\u00e7\u0131s\u0131ndan ciddi boyutta problem te\u015fkil edebilmektedir.\r\n\r\n,Bu konuya a\u00e7\u0131kl\u0131k getirilecek olursa; SGK Hizmet D\u00f6k\u00fcm\u00fcnde i\u015f yerlerine y\u00f6nelik getirilen denetim sisteminin bir sonucu olan ''\u015e'' koduyla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 takdirde, m\u00fcfetti\u015f raporunda sahte olarak kabul edilirse, hem hizmet s\u00fcrelerinin hem de emeklili\u011fin SGK taraf\u0131ndan iptal edilebilme durumu s\u00f6z konusu olabilir.\r\n\r\n,Ancak yine belirtilen raporda, i\u015f yerinin (\u015firketin) sahte olmad\u0131\u011f\u0131, hizmetlerin ise ger\u00e7ek oldu\u011funun tespiti yap\u0131l\u0131rsa ge\u00e7erli kabul edilmektedir. ,Sahte olan i\u015f yerlerini saptamak ve hizmet s\u00fcreleri eksik olan ki\u015fileri belirlemek i\u00e7in bir kontrol mekanizmas\u0131 olan bu uygulaman\u0131n kapsam\u0131n\u0131 geni\u015fletildi.\r\n\r\n,Sigortal\u0131lar hakk\u0131nda ger\u00e7ek d\u0131\u015f\u0131 olarak hizmet s\u00fcresi bildirme ve birle\u015ftirme yap\u0131lmamas\u0131 i\u00e7in SGK Tescil ve Hizmet D\u00f6k\u00fcm\u00fc Program\u0131nda, "sahte i\u015fyeri", "kontroll\u00fc i\u015fyeri" ve "\u015f\u00fcpheli i\u015fyeri"nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ile g\u00f6sterimi sa\u011flanmaya ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u00d6zelikle hizmet s\u00fcresi eksik olanlar\u0131 hedefleyen sahte i\u015fyerlerini ortaya \u00e7\u0131karmak ve ay\u0131klamak i\u00e7in ba\u015flayan bu uygulama, 15 Temmuz sonras\u0131 incelemeye al\u0131nan \u015firketlerde \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f olanlar\u0131 da kapsayacak \u015fekilde geni\u015fletilmi\u015f durumda., Hizmet s\u00fcreleriyle ilgili bu ifadeler yer ald\u0131\u011f\u0131nda m\u00fcfetti\u015f denetimlerinin sonucu bekleniyor., \u015eirketin sahte olmad\u0131\u011f\u0131, hizmetin ger\u00e7ek oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131karsa ge\u00e7erli kabul ediliyor.\r\n\r\n,\u015eirket hakk\u0131nda inceleme sonu\u00e7lan\u0131ncaya kadar '\u015e' koduyla ilgili \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcreleri cetvelde g\u00f6r\u00fcnmeye devam ediyor. ,\u0130ncelemenin ne kadar s\u00fcrece\u011fine ili\u015fkin bir s\u0131n\u0131r yok. ,Emekli ayl\u0131\u011f\u0131 da ba\u011flanabilir. Ancak, o \u015firketteki hizmetleri sahte olursa veya \u015firketin kendisi sahte \u00e7\u0131karsa oradaki hizmeti iptal olur.\r\n\r\n,O i\u015fyerindeki 360 g\u00fcnl\u00fck primi iptal edilirse prim g\u00fcn\u00fc 5750'nin alt\u0131na d\u00fc\u015fece\u011fi i\u00e7in emekli ayl\u0131\u011f\u0131 kesilecek. ,Bu durumda prim s\u00fcresi, emeklilik i\u00e7in gerekli asgari s\u00fcrenin alt\u0131na d\u00fc\u015ferse emekli ayl\u0131\u011f\u0131 kesiliyor. ,\u00d6rne\u011fin b\u00f6yle bir ki\u015fi 6 bin g\u00fcn primle emekli oldu. Emekli olmak i\u00e7in 5750 prim g\u00fcn\u00fc ko\u015fulu aran\u0131yor.\r\n\r\n,B\u00f6yle bir \u015firkette \u00e7al\u0131\u015fan sigortal\u0131 emeklilik ba\u015fvurusunda bulunabilir. ,Yeniden ayl\u0131k ba\u011flanabilmesi i\u00e7in eksik prim g\u00fcn\u00fcn\u00fc tamamlamas\u0131 istenecek.\r\n(Kaynak Takvim)