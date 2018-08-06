Emeklilere 700 TL artış müjdesi

\u015eu anda masada olan 3 ayr\u0131 form\u00fclle emekli maa\u015flar\u0131 aras\u0131ndaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor.,Son y\u0131llarda yap\u0131lan d\u00fczenlemeler, seyyanen art\u0131\u015flar ve bankalar\u0131n verdi\u011fi promosyonlarla, \u00fccretlerde iyile\u015ftirmeler ya\u015fand\u0131. ,Bunlara ilaveten yeni iyile\u015ftirmeler de g\u00fcndeme geldi. ,Yakla\u015f\u0131k 12 milyon emeklinin daha iyi maa\u015f alarak daha iyi \u015fartlarda ya\u015famas\u0131 i\u00e7in aray\u0131\u015flar devam ediyor. ,Mevcut uygulamaya g\u00f6re en d\u00fc\u015f\u00fck emekli maa\u015f\u0131 988 lira. ,Haz\u0131rl\u0131klar\u0131 devam eden yeni tasar\u0131ya g\u00f6re en d\u00fc\u015f\u00fck emekli maa\u015f\u0131, o y\u0131l i\u00e7in uygulanan asgari \u00fccretle e\u015fitlenecek. ,Di\u011fer maa\u015flar bunun \u00fczerinde belirlenecek. ,B\u00f6ylece d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f alanlar\u0131n gelirinde 600- 700 liray\u0131 bulan art\u0131\u015f yap\u0131labilecek. ,Bu y\u0131l i\u00e7in asgari \u00fccret bin 603 lira olarak uygulan\u0131yor.,Emekli ayl\u0131klar\u0131n\u0131 iyile\u015ftirmek i\u00e7in ikinci form\u00fcl, zam farkl\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131n ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131. ,Sosyal g\u00fcvenlik kurumlar\u0131n\u0131n t\u00fcm\u00fc SGK \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda birle\u015ftirildi., Ancak gerek emeklilik hesaplamalar\u0131, gerek zam y\u00f6ntemleri hala farkl\u0131 uygulan\u0131yor. ,Ba\u011f-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken, Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 emeklileri toplu s\u00f6zle\u015fmeye ba\u011fl\u0131 bulunuyor. T\u00fcm emeklilerin toplu s\u00f6zle\u015fmeyle belirlenen rakam \u00fczerinden zam almas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar devam ediyor.,\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc olarak g\u00fcndemde olan d\u00fczenleme ise ya\u015fl\u0131 ve bak\u0131ma muhta\u00e7 emeklileri ilgilendiriyor. Buna g\u00f6re emeklinin maa\u015f hesab\u0131nda 'ge\u00e7im ve bak\u0131m' durumu dikkate al\u0131nacak. Ya\u015f\u00e7a b\u00fcy\u00fck ve yard\u0131ma muhta\u00e7 olanlar\u0131n maa\u015flar\u0131 y\u00fckselecek. Konuyla ilgili \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n bu y\u0131l i\u00e7inde yasala\u015fmas\u0131 bekleniyor. ,Bak\u0131ma muhta\u00e7 hale gelmi\u015f ve ge\u00e7im s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015fayan, \u00f6rne\u011fin 80 ya\u015f\u0131n \u00fczerindeki emeklilere y\u00fczde 100 zam yap\u0131labilecek. 80 ya\u015f\u0131nda bin 100 lira maa\u015f alan bir emekliye, ihtiyac\u0131 oldu\u011fu tespit edilmesi halinde 2 bin 200 lira maa\u015f verilebilecek.,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK), ba\u015fvuru \u015fart\u0131 aramadan, 31 May\u0131s \u00f6ncesine ait prim borcu olup bunlar\u0131 yap\u0131land\u0131rmayan ya da \u00f6demeyen Ba\u011f-Kur\u2019lular\u0131n bor\u00e7lar\u0131n\u0131 silerek, 3 milyon vatanda\u015f\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc. Sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcresi; prim \u00f6demesi bulunan sigortal\u0131lar\u0131n daha \u00f6nce \u00f6dedikleri primlerin tam olarak kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131 ay\u0131n sonu itibar\u0131yla, prim \u00f6demesi bulunmayanlar\u0131n ise tescil tarihi itibar\u0131yla sigortal\u0131l\u0131\u011f\u0131 durduruldu. Sigortal\u0131l\u0131klar\u0131 durdurulanlardan \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edenlerin sigortal\u0131l\u0131klar\u0131 1 Haziran 2018 itibar\u0131yla yeniden ba\u015flat\u0131ld\u0131.