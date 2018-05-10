Emeklilere bayram ikramiyesinin kapsamı genişliyor

H\u00fck\u00fcmetin, vergi ve prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131n yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131 paketinde s\u00fcrpriz de\u011fi\u015fiklikler yap\u0131lacak\r\n,Tasar\u0131da yer alan imar aff\u0131n\u0131n olumsuz sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019ndan sonra, \u00c7anakkale Milli Park\u0131 da imar aff\u0131 kapsam\u0131ndan \u00e7\u0131kart\u0131lacak., \u00c7e\u015fitli kurumlar\u0131n sand\u0131klar\u0131ndan emekli olanlar\u0131n da iki bayramda biner lira \u00f6ng\u00f6r\u00fclen emekli ikramiyesinden yararlanmas\u0131 sa\u011flanacak. ,Konu Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019a aktar\u0131ld\u0131. \u00c7anakkale Milli Park\u0131\u2019n\u0131n kapsam i\u00e7inde olmas\u0131n\u0131n olu\u015fturaca\u011f\u0131 sorunlar\u0131 dinleyen Erdo\u011fan, bu b\u00f6lgenin de imar aff\u0131 kapsam\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda tutulmas\u0131n\u0131 istedi. AK Parti \u00c7anakkale Milletvekili B\u00fclent Turan, Gelibolu Yar\u0131madas\u0131\u2019n\u0131n i\u00e7inde yer alan milli park\u0131n, 2000 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan kanunla koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatt\u0131. ,Turan, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cTarihi alanda b\u0131rak\u0131n herhangi bir imara ayk\u0131r\u0131l\u0131\u011f\u0131, tek bir prefabrik yap\u0131 kurulmas\u0131na ya da tek bir konteyner yerle\u015ftirilmesine dahi izin vermemekte kararl\u0131y\u0131z. Bu bize \u015fehitlerimizin emanetidir.\u201d,Tasar\u0131da yer alan emeklilere iki bayramda biner lira ikramiyenin kapsam\u0131 da geni\u015fletilecek. T\u00fcrkiye\u2019deki 17 \u00f6zel emekli sand\u0131\u011f\u0131n\u0131n emeklileri de ikramiye alabilecek. ,Bu sand\u0131klardan 10\u2019u banka, 6\u2019s\u0131 sigorta \u015firketi, 1\u2019i de T\u00fcrkiye Odalar, Borsalar Birli\u011fi mensuplar\u0131na ait. Bu sand\u0131klar\u0131n SGK\u2019ya devri tart\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015f, ancak sonra bundan vazge\u00e7ilmi\u015fti. (H\u00fcrriyet)