Emeklilere bir güzel haber daha!

T\u00fcrkiye'de yakla\u015f\u0131k 12,5 milyon ki\u015fi emeklilik dolay\u0131s\u0131yla maa\u015f al\u0131yor. , T\u00fcm bu kesimlere Ramazan ve Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesinde bu y\u0131l i\u00e7in bin lira olmak \u00fczere ikramiye \u00f6demesi yap\u0131lacak. ,S\u00f6z konusu yasa Meclis'ten ge\u00e7erek y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi. Resmi Gazete'de yay\u0131mlanmas\u0131yla da uygulanacak. ,B\u00f6ylece emekliler ilk ikramiyelerini Haziran ay\u0131n\u0131n ilk haftas\u0131nda hesaplar\u0131nda g\u00f6recek. Emeklinin alaca\u011f\u0131 ikramiye ile ilgili detaylar da belli olmaya ba\u015flad\u0131., Buna g\u00f6re hem yeni emekliler ikramiyeden yararlanacak hem de dul ve yetimler. Ayr\u0131ca emeklilerin alacaklar\u0131 ikramiyeler her y\u0131l zamlanacak.,Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapan Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal, "Ramazan ve Kurban bayramlar\u0131nda, bundan sonra kal\u0131c\u0131 olarak, emeklilerimizin tamam\u0131na bu \u00f6demeleri yapaca\u011f\u0131z" demi\u015fti., S\u00f6z konusu \u00f6demelerin artaca\u011f\u0131n\u0131 belirten A\u011fbal, "Gelecek y\u0131llarda bunu b\u00fct\u00e7e kanunlar\u0131yla da yapmak m\u00fcmk\u00fcn. ,Bu uygulamadan emeklilerin yan\u0131 s\u0131ra \u015fehit yak\u0131n\u0131 ve gaziler, vazife ve harp malul\u00fc ayl\u0131\u011f\u0131 alan er ve erba\u015flar, ge\u00e7ici k\u00f6y korucular\u0131, \u015feref ayl\u0131\u011f\u0131 sahipleri, \u015fampiyon sporcular, Kore, K\u0131br\u0131s ve \u0130stiklal Sava\u015f\u0131 gazileriyle ter\u00f6rden zarar g\u00f6rmesi nedeniyle ayl\u0131k ba\u011flanan siviller ve hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin hak sahiplerinin de faydalanacak..,Bunlar\u0131n bir k\u0131sm\u0131 emeklilerden olu\u015furken bir k\u0131sm\u0131 da vefat eden emeklilerin yak\u0131nlar\u0131. ,Dolay\u0131s\u0131yla her sene bunun art\u0131\u015f\u0131n\u0131 sa\u011flayacak d\u00fczenlemeler ilgili yerlerde de yap\u0131lacak" diye konu\u015fmu\u015ftu.