Emeklilere çift maaş fırsatı geliyor

Sosyal g\u00fcvenlik de baz\u0131 \u015fartlarda \u00f6zellikle de kad\u0131n emekliye \u00e7ift maa\u015f hakk\u0131 tan\u0131yor.\r\n,Baz\u0131 \u015fartlarda sunulan bu \u00e7ift maa\u015f f\u0131rsat\u0131 sadece emekliye de\u011fil, dul ve yetimlere de sa\u011flan\u0131yor.\r\n,Dul kavram\u0131 kad\u0131nlar i\u00e7in kullan\u0131lsa da bu kapsama erkekler de giriyor. \u00c7o\u011fu emekli, ald\u0131\u011f\u0131 maa\u015f\u0131n kesilebilece\u011fi endi\u015fesiyle veya bilmedi\u011fi i\u00e7in ikinci hatta \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc maa\u015f hakk\u0131n\u0131 aram\u0131yor.\r\n,Emekli hangi sigortal\u0131l\u0131k kurumuna (SSK, Ba\u011fkur, Emekli Sand\u0131\u011f\u0131) tabi olursa olsun, vefat eden e\u015finden dul ayl\u0131\u011f\u0131 yani ikinci bir maa\u015f al\u0131yor. \r\n,Baz\u0131 durumda emekli kad\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7 farkl\u0131 emekli maa\u015f\u0131 alma hakk\u0131 oluyor. Peki nas\u0131l? ,\u00d6rne\u011fin; kad\u0131n SSK emeklisi, e\u015fi vefat etmi\u015f Ba\u011fkur emeklisi ise dul ayl\u0131\u011f\u0131 al\u0131yor. Vefat eden e\u015f SSK veya Ba\u011fkurlu ise dul emekli e\u015f, maa\u015f\u0131n y\u00fczde 50\u2019sini, e\u015f Emekli Sand\u0131\u011f\u0131\u2019na tabi (memur) ise maa\u015f\u0131n y\u00fczde 75\u2019ini al\u0131yor.,Kendi \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131ndan dolay\u0131 SSK emeklisi olarak maa\u015f al\u0131rken, vefat eden Ba\u011fkur emeklisi kocas\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sonra dul ayl\u0131\u011f\u0131 alan kad\u0131n, Emekli Sand\u0131\u011f\u0131\u2019ndan emekli olmu\u015f babas\u0131n\u0131n vefat\u0131ndan sonra yetim ayl\u0131\u011f\u0131 da alabiliyor. Yani \u00fc\u00e7 maa\u015fa da hak kazan\u0131yor. (Posta)\r\n