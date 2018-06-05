Emeklilere ek gösterge ile 637 TL zam

Maa\u015flar 637 lira, ikramiyeler 27 bin lira artacak...\r\n,Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal, yapacaklar\u0131 d\u00fczenlemeyle polis, \u00f6\u011fretmen, hem\u015fire, din g\u00f6revlileri ve idarecilerin emeklilik ek g\u00f6stergelerini 3.600\u2019e \u00e7\u0131karacaklar\u0131n\u0131 belirterek, \u201cD\u00fczenlemeden, \u00e2alihaz\u0131rda bu g\u00f6revlerden emekli olmu\u015f vatanda\u015flar\u0131m\u0131z da yararlanacak.\u201d dedi. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n, se\u00e7im beyannamesini a\u00e7\u0131klarken b\u00fcy\u00fck bir m\u00fcjde verdi\u011fini hat\u0131rlatan A\u011fbal, yapacaklar\u0131 d\u00fczenlemeyle bu g\u00f6revlerdeki memurlar\u0131n emeklilik ek g\u00f6stergelerinin 3.600\u2019e \u00e7\u0131kar\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,A\u011fbal, \u201cYapaca\u011f\u0131m\u0131z d\u00fczenlemeden yakla\u015f\u0131k 1,5 milyon civar\u0131nda memur ve emeklimiz yararlanacak. ,S\u00f6z konusu d\u00fczenlemeden emeklilerimizin dul ve yetimleri de istifade edecek yani bu d\u00fczenlemeden sadece bundan sonra emekli olanlar de\u011fil, h\u00e2lihaz\u0131rda bu g\u00f6revlerden emekli olmu\u015f vatanda\u015flar\u0131m\u0131z da yararlanacak. ,B\u00f6ylece, bu g\u00f6revlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra olacak kamu g\u00f6revlilerimizin maa\u015flar\u0131 \u00f6nemli oranda artacak.\u201d diye konu\u015ftu. Yap\u0131lacak d\u00fczenleme sayesinde kamu g\u00f6revlilerinin \u00fccretlerinde 533 lira ile 637 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f meydana gelecek.,\u00a5 Birinci dereceden ve 30 y\u0131l \u00e7al\u0131\u015farak emekli olan polisin fiili hizmet zamm\u0131 da dikkate al\u0131narak hesaplanacak emekli ayl\u0131klar\u0131 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak.,\u00a5 Birinci dereceden ve 30 y\u0131l \u00e7al\u0131\u015farak emekli olan \u00f6\u011fretmen, hem\u015fire, din g\u00f6revlisi ve idarecilerin ise emekli ayl\u0131klar\u0131 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak.\r\n\u00a5 Ayn\u0131 \u015fekilde birinci dereceden ve 25 y\u0131l \u00e7al\u0131\u015farak emekli olan polisin fiili hizmet da zamm\u0131 dikkate al\u0131narak hesaplanacak emekli ayl\u0131klar\u0131 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira y\u00fckselecek.,\u00a5 Birinci dereceden ve 25 y\u0131l \u00e7al\u0131\u015farak emekli olan \u00f6\u011fretmen, hem\u015fire, din g\u00f6revlisi ve idarecilerin ise emekli ayl\u0131klar\u0131 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak.