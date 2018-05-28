Emeklilere güzel haber

Emekliler, ikramiye iste\u011finde murad\u0131na erdi. Maa\u015f\u0131 ne olursa olsun t\u00fcm emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlar\u0131 \u00f6ncesinde biner lira ikramiye \u00f6denecek. ,Emekliler, Haziran ba\u015f\u0131nda ilk bin liral\u0131k ikramiyeyi cebine koymaya haz\u0131rlan\u0131rken, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin maa\u015flar\u0131n\u0131n Ramazan Bayram\u0131 nedeniyle erken \u00f6denmesi de g\u00fcndeme geldi.\r\n\r\n,Memur emeklileri maa\u015flar\u0131n\u0131 her ay\u0131n 1'i ile 5'i aras\u0131nda al\u0131yor. SSK emeklilerine her ay\u0131n 17'si ile 26's\u0131 aras\u0131nda, Ba\u011f-Kur emeklilerine ise 25'i ile 28'i aras\u0131nda maa\u015f \u00f6demeleri yap\u0131l\u0131yor. ,Bu y\u0131l Ramazan Bayram\u0131 arifesi 14 Haziran'a denk geliyor. Ramazan Bayram\u0131 da 15-17 Haziran'da kutlanacak. SSK emeklilerinden tahsis numaras\u0131n\u0131n son rakam\u0131 9 olanlar\u0131n maa\u015f \u00f6demeleri bayram\u0131n son g\u00fcn\u00fcne, 17 Haziran'a denk geliyor. Bu nedenle maa\u015flar\u0131n erkene \u00e7ekilmesi g\u00fcndeme geldi. ,Emekliler, sadece maa\u015f \u00f6deme g\u00fcn\u00fc bayrama denk gelenlerin de\u011fil, t\u00fcm SSK ve Ba\u011f-Kur'lular\u0131n maa\u015f \u00f6deme tarihlerinin Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesine al\u0131nmas\u0131 beklentisi ta\u015f\u0131yor. E\u011fer bu beklenti hayata ge\u00e7erse, maa\u015f \u00f6demeleri 11-13 Haziran aras\u0131nda yap\u0131labilecek. ,Memur emeklileri maa\u015flar\u0131n\u0131 Haziran ay\u0131 ba\u015f\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in onlar\u0131n \u00f6deme takviminde bir de\u011fi\u015fiklik olmayacak. Milyonlarca memur emeklisi, Haziran ba\u015f\u0131nda hem maa\u015flar\u0131n\u0131 hem de ikramiyelerini alacak.,H\u00fck\u00fcmet, 12 milyona yak\u0131n emeklinin refah seviyesini y\u00fckseltmek i\u00e7in t\u00fcm olanaklar\u0131 seferber ediyor. AK Parti se\u00e7im beyannamesinde emeklilerin ikinci bir gelir elde etmesini sa\u011flamak i\u00e7in tamamlay\u0131c\u0131 emeklilik programlar\u0131na destek s\u00f6z\u00fc verdi. Ev kad\u0131nlar\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015fan annelere erken emeklilik d\u00fczenlemeleri gelirken, mesleki tamamlay\u0131c\u0131 emeklili\u011fin yan\u0131 s\u0131ra bir y\u0131l\u0131 a\u015fan \u00f6zel sa\u011fl\u0131k ve hayat sigortalar\u0131 geli\u015ftirilecek.\r\n\r\n,Beyannamede, intibak d\u00fczenlemeleri, promosyon \u00f6demeleri, destek priminin kald\u0131r\u0131lmas\u0131 ve en son bayram ikramiyesi ile geliri artan emeklilere ili\u015fkin vaatler \u015f\u00f6yle: \r\n\r\n Ev kad\u0131nlar\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015fan annelere erken emeklilik d\u00fczenlemeleri yap\u0131lacak. Engelli kamu memurlar\u0131 i\u00e7in kolay emeklilik imkanlar\u0131 sa\u011flanacak.\r\n\r\n,Emeklilik hizmetleri etkinle\u015ftirilecek. Ekonomik geli\u015fmeler do\u011frultusunda emeklilerin refah d\u00fczeyleri desteklenmeye devam edecek. \r\n\r\n Emeklilik d\u00f6neminde ikinci bir gelir elde edilmesini sa\u011flamaya y\u00f6nelik olarak tamamlay\u0131c\u0131 emeklilik programlar\u0131 desteklenecek.\r\n\r\n Sigortac\u0131l\u0131k ve \u00f6zel emeklilikle ilgili faaliyetlerin \u015feffaf, \u00f6ng\u00f6r\u00fclebilir olmas\u0131 sa\u011flanacak. Sigortac\u0131l\u0131k ve \u00d6zel Emeklilik Politika belgesi haz\u0131rlanacak. \r\n\r\n Bireysel Emeklilik Sistemi destekleri devam edecek.\r\n\r\n\r\n\r\n, Emekliler, dar gelirliler, ya\u015fl\u0131lar, engelliler gibi dezavantajl\u0131 gruplar\u0131n konut gereksiniminin kar\u015f\u0131lanmas\u0131na y\u00f6nelik sosyal konut projeleri desteklenecek.