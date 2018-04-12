Emeklilere güzel haber! Son 3 adım kaldı

12 milyonu a\u015fk\u0131n emeklinin g\u00f6z\u00fc temmuz zamm\u0131nda. Zam oran\u0131nda enflasyon belirleyici olacak,\u0130lk 6 ayl\u0131k enflasyon SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zam oran\u0131n\u0131, memur emeklilerinin ise enflasyon fark\u0131 al\u0131p alamayaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterecek.,Bunun ilk 3 ayl\u0131k d\u00f6nemindeki enflasyon belli oldu. Ocak-Mart enflasyonu y\u00fczde 2.77 olarak ger\u00e7ekle\u015fti. Yani SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zam oran\u0131 3 ayl\u0131k enflasyona g\u00f6re y\u00fczde 2.77 olarak g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor,Geriye 3 veri kald\u0131. \u0130lk 3 ayl\u0131k veriye Nisan, May\u0131s ve Haziran enflasyonu da eklenecek. B\u00f6ylece SSK ve Ba\u011f- Kur'lular\u0131n Temmuz art\u0131\u015f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kacak. ,Hem SSK ve Ba\u011f- Kur hem de memur emeklileri i\u00e7in kesin rakam 3 Temmuz'da T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu'nun a\u00e7\u0131klamalar\u0131yla ortaya \u00e7\u0131kacak.,2018 Y\u0131l\u0131 Program\u0131'nda 6 ayl\u0131k enflasyon tahminine g\u00f6re SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin Temmuz zamm\u0131n\u0131n y\u00fczde 4.02 olabilece\u011fi kaydedilmi\u015fti. ,Ancak sonradan Merkez Bankas\u0131'n\u0131n 2018 y\u0131l\u0131 enflasyon tahminini y\u00fczde 7'den 7.9'a y\u00fckseltmesi, zam oranlar\u0131n\u0131n daha y\u00fcksek \u00e7\u0131kabilece\u011fi yorumlar\u0131na yol a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131. ,Uzmanlar da ilk 6 ayl\u0131k enflasyon yani SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zam oran\u0131 i\u00e7in y\u00fczde 4, y\u00fczde 4.5 ve y\u00fczde 5 \u015feklinde 3 farkl\u0131 tahminde bulunuyor.,Ayr\u0131ca ilk 6 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 4'\u00fc a\u015farsa, memur emeklileri de y\u00fczde 3.5'lik toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131na enflasyon fark\u0131 alabilecek.