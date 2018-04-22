Emeklilere müjde!

T\u00fcrkiye'de bulunan 12 milyon emekli daha iyi maa\u015f alarak daha iyi \u015fartlarda ya\u015famak istiyor. Son y\u0131llarda yap\u0131lan d\u00fczenlemeler, seyyanen art\u0131\u015flar ve bankalar\u0131n verdi\u011fi promosyonlarla \u00fccretlerde iyile\u015ftirmeler ya\u015fand\u0131.,Ancak bunlara ilaveten yeni iyile\u015ftirmeler de g\u00fcndeme geldi. \u015eu anda masada olan d\u00f6rt ayr\u0131 form\u00fcl ile emekli maa\u015flar\u0131n\u0131n \u00f6zellikle aralar\u0131ndaki farkl\u0131l\u0131klar\u0131n giderilmesi ama\u00e7lan\u0131yor.,2000 y\u0131l\u0131ndan \u00f6nce emekli olan SSK'l\u0131lar i\u00e7in \u00e7\u0131kart\u0131lan intibak yasas\u0131 ile 355 liray\u0131 bulan zamlar yap\u0131lm\u0131\u015f ve maa\u015f farkl\u0131l\u0131klar\u0131 giderilmi\u015fti. Ancak bundan Ba\u011f-Kurlular ve 2000 y\u0131l\u0131 sonras\u0131 emekli olanlar yararlanamam\u0131\u015ft\u0131.\r\n, \u015eimdi Anayasa Mahkemesi'nin 'yasa \u00e7\u0131kmal\u0131' karar\u0131 sonras\u0131 g\u00f6zler Meclis'e \u00e7evrildi. Yeni bir yasa \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131 emekli olanlar\u0131n da maa\u015flar\u0131 aras\u0131ndaki farkl\u0131l\u0131klar giderilebilecek.,Sosyal g\u00fcvenlik kurumlar\u0131n\u0131n t\u00fcm\u00fc SGK \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda birle\u015ftirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamalar\u0131 gerek zam y\u00f6ntemleri hala farkl\u0131 uygulan\u0131yor. Ba\u011f-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 emeklileri toplu s\u00f6zle\u015fmeye ba\u011fl\u0131 bulunuyor. T\u00fcm emeklilerin toplu s\u00f6zle\u015fme ile zamlar\u0131n\u0131n belirlenmesi de g\u00fcndemde.\r\n,Temmuz ay\u0131nda t\u00fcm emeklilerin maa\u015flar\u0131nda zam olacak. Bunun i\u00e7in enflasyon rakamlar\u0131 bekleniyor. Bug\u00fcne kadar \u00e7\u0131kan enflasyon oranlar\u0131na g\u00f6re uzmanlar zamm\u0131n y\u00fczde 5'i bulabilece\u011fini hesapl\u0131yor. Buna g\u00f6re memurlar ve memur emeklileri de fark alabilecek. \r\n\r\n,Mevcut uygulamaya g\u00f6re en d\u00fc\u015f\u00fck emekli maa\u015f\u0131 900 lira civar\u0131nda bulunuyor. Teklife g\u00f6re en d\u00fc\u015f\u00fck emekli maa\u015f\u0131 o y\u0131l i\u00e7in uygulanan asgari \u00fccret ile e\u015fitlenecek. \r\n,Di\u011fer maa\u015flar bunun \u00fczerinde belirlenecek. B\u00f6ylece d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f alanlar\u0131n \u00fccretlerine 600- 700 liralar\u0131 bulan art\u0131\u015f yap\u0131labilecek. Bu y\u0131l i\u00e7in asgari \u00fccret 1.603 lira olarak uygulan\u0131yor. (Posta)