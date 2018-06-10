Emeklileri sevindirecek haber! En az 2.190 lira maaş!

Yakla\u015f\u0131k 12.3 milyon emeklinin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki ay maa\u015f\u0131 artacak.\r\n\r\n,Zam oran\u0131nda enflasyon oran\u0131 belirleyici olacak. \u0130lk 6 ayl\u0131k enflasyon SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zam oran\u0131n\u0131, memur emeklilerinin ise y\u00fczde 3.5 toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131na ilaveten ne kadar fark alaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterecek..\r\n\r\n,\u0130lk 5 ayl\u0131k enflasyon a\u00e7\u0131kland\u0131. Ocak- May\u0131s enflasyonu y\u00fczde 6.39 olarak ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re; SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine y\u00fczde 6.39 zam olu\u015furken, memur emeklilerine de y\u00fczde 3.5`lik toplu s\u00f6zle\u015fme art\u0131\u015f\u0131na ilaveten y\u00fczde 2.39 enflasyon fark\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,3 Temmuz`da Haziran ay\u0131 enflasyonu belli olacak.\r\n,Ancak uzmanlar 6 ayl\u0131k enflasyonun y\u00fczde 7`yi bulabilece\u011fini belirtiyor. \r\n\r\n,Halen en d\u00fc\u015f\u00fck memur emeklisi ayl\u0131\u011f\u0131 bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. \r\n\r\n, Buna g\u00f6re zam ve fark oranlar\u0131 artacak ya da azalacak.\r\n,Memur emeklileri i\u00e7in \u015fu ana kadar olu\u015fan y\u00fczde 5.89`luk art\u0131\u015f, bu maa\u015f\u0131 2 bin 94 lira 50 kuru\u015fa y\u00fckseltecek. \r\n\r\n,Y\u00fczde 7`lik enflasyon ile y\u00fczde 3.5+3 zam olu\u015facak. ,Bu durumda \u00e7\u0131plak maa\u015f 2.106,57 liraya ek \u00f6demeli maa\u015f ise 2.190,84 liraya \u00e7\u0131kacak. \r\n\r\n,Ba\u011f- Kur esnaf emeklilerinde ek \u00f6demeli en az maa\u015f 1.563,48 lira, Ba\u011f-Kur tar\u0131m i\u00e7in 1.100,45 lira, 2000 y\u0131l\u0131 \u00f6ncesi SSK emeklisi i\u00e7in 1.746,68 lira ve 2000 sonras\u0131 SSK emeklisi i\u00e7in de 1.041,14 liray\u0131 bulabilecek.\r\n\r\n,Ba\u011f- Kur esnaf emeklilerinde ek \u00f6demeli en az maa\u015f 1.563,48 lira, Ba\u011f-Kur tar\u0131m i\u00e7in 1.100,45 lira, 2000 y\u0131l\u0131 \u00f6ncesi SSK emeklisi i\u00e7in 1.746,68 lira ve 2000 sonras\u0131 SSK emeklisi i\u00e7in de 1.041,14 liray\u0131 bulabilecek. ,Maa\u015flara zam geldi\u011finde y\u00fczde 4`l\u00fck ek \u00f6deme de art\u0131yor. (Takvim)