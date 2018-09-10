Emekliliği yaşa takılan mağdurlara reform çözümü

Emeklilikte ya\u015f problemine tak\u0131lan y\u00fcz binlerce vatanda\u015f i\u00e7in son dakika geli\u015fmesi var.,Gazetemiz yazar\u0131 \u0130sa Karaka\u015f bug\u00fcnk\u00fc yaz\u0131s\u0131nda 'Emeklili\u011fi ya\u015fa tak\u0131lan ma\u011fdurlara reform \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc' ba\u015fl\u0131kl\u0131 makale ele ald\u0131.,\u201cEYT\u201d k\u0131saltmas\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 art\u0131k izah etmeye bile gerek yok... Zira 18 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n s\u00fcreden beri toplumda bu k\u0131saltmay\u0131 duymayan bilmeyen kalmad\u0131.,Hemen her g\u00fcn yaz\u0131l\u0131-g\u00f6rsel-sosyal ve di\u011fer t\u00fcm medyada en \u00e7ok yer alan ve sadece sonradan konulan \u201cya\u015f\u201d engeli nedeniyle geciktirilen emeklilik haklar\u0131na bir an \u00f6nce kavu\u015fmak isteyen emeklilik ma\u011fdurlar\u0131ndan olu\u015fan bir topluluk.,Hemen hemen t\u00fcm aileleri ilgilendiren bir sorun. H\u00e2l b\u00f6yle olunca \u201cYa\u015fa tak\u0131lanlar ne zaman emeklilik haklar\u0131na kavu\u015facak, bu konuda son geli\u015fmeler ne?\u201d\u2026 Bu sorular ile benzeri sorular okuyucular\u0131m\u0131z\u0131n en \u00e7ok sormakta oldu\u011fu sorular\u0131n ba\u015f\u0131nda gelmektedir.,\u015eimdiye kadar kad\u0131nlar\u0131n, annelerin, stajyerlerin, ta\u015feron i\u015f\u00e7ilerinin, s\u00f6zle\u015fmelilerin ve daha bir\u00e7ok kesimin sorunlar\u0131na terc\u00fcman olduk. Emeklilikte ya\u015fa tak\u0131lan de\u011ferli okuyucular\u0131m\u0131z\u0131n da hakl\u0131 taleplerine elbette terc\u00fcman olmaya devam edece\u011fiz\u2026,K\u0131saca \u201cEYT\u201d olarak kendilerini tarif eden, emeklilikle ilgili t\u00fcm \u015fartlar\u0131 yerine getirmesine ra\u011fmen ya\u015fa tak\u0131lanlar hakl\u0131 olarak s\u00fcrekli yak\u0131nmaktad\u0131r.,Keza 1999 Marmara depremi esnas\u0131nda maalesef \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n-emek\u00e7ilerin g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcne bile ba\u015fvurmadan, hukukun temel kurallar\u0131ndan \u201cm\u00fcktesep hak\u201d ilkesini de g\u00f6zetmeden y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe konulan kanun ile ya\u015fa tak\u0131lanlar da \u00e2deta bu depreme maruz kalm\u0131\u015f gibi oldular...,2008 y\u0131l\u0131nda sosyal g\u00fcvenlik sistemiyle ilgili olarak emeklilik \u015fartlar\u0131 d\u00e2hil olmak \u00fczere Cumhuriyet tarihimizin en k\u00f6kl\u00fc d\u00fczenlemeleri yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Bu d\u00fczenlemeler yap\u0131l\u0131rken mevcut \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n emeklilik \u015fartlar\u0131na \u201cya\u015f\u201d engeli gibi hi\u00e7bir zorla\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 \u015fart getirilmemesine, \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n ma\u011fdur edilmemesine hassasiyetle davran\u0131ld\u0131.,Bu konuda \u00e7\u0131kar\u0131lan kanun maddelerinin y\u00fcr\u00fcrl\u00fck tarihleri esas al\u0131narak \u201c30 Nisan 2008\u201d tarihi baz al\u0131narak d\u00fczenleme yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Buna g\u00f6re belirtilen tarihten \u00f6nce bir g\u00fcn bile \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n emeklilik \u015fartlar\u0131 zorla\u015ft\u0131r\u0131lmad\u0131, ya\u015f engeli de konulmad\u0131. B\u00f6ylece mevcut \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n m\u00fcktesep haklar\u0131 korunmu\u015ftu.,30 Nisan 2008 tarihinde sonra ilk defa i\u015fe girecek olanlar\u0131n ise ta 2035 y\u0131l\u0131ndan sonra emeklilik primlerini dolduraca\u011f\u0131 tarihe g\u00f6re emeklilik ya\u015f\u0131 y\u00fckseltilmi\u015fti.,1999 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan d\u00fczenlemelerde 2008 y\u0131l\u0131nda a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u015fekilde d\u00fczenleyici kanunun y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmesinden \u00f6nce mevcut \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n m\u00fcktesep haklar\u0131 korunmu\u015f olsayd\u0131 bug\u00fcn EYT ma\u011fdurlar\u0131 olu\u015fmazd\u0131.,Peki bu ma\u011fduriyet nas\u0131l giderilebilir? \u00c7\u00f6z\u00fcm son derece basit. Tek bir kanun maddesi bile yeterli. O da herkesin ilk sigorta giri\u015finin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tarihteki emeklilik \u015fartlar\u0131yla emekli edilmesidir.,Bunun i\u00e7in de aynen 2008 sosyal g\u00fcvenlik reformunda oldu\u011fu gibi yeni d\u00fczenlemeden sadece bu yeni d\u00fczenlemelerin y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi\u011fi tarihten sonra i\u015fe ilk defa girenlerin etkilenmesi \u015feklinde olabilecektir.,Dolay\u0131s\u0131yla 1999 y\u0131l\u0131nda ma\u011fduriyete neden olan 4447 say\u0131l\u0131 Kanunun y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmeden \u00f6nce herhangi bir sosyal g\u00fcvenlik kurumuna (SSK, Ba\u011f-Kur, Emekli Sand\u0131\u011f\u0131\u2026) ba\u011fl\u0131 olarak sigortal\u0131 bir i\u015fe girenlerin bu kanuna de\u011fil, i\u015fe girdikleri tarihlerdeki emeklilik \u015fartlar\u0131na tabi tutularak sorunun \u00e7\u00f6z\u00fclmesi gerekmektedir.,Maalesef bu konu kamuoyunda yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131lmaktad\u0131r. Zira EYT\u2019liler erken emeklilik ya da ayr\u0131cal\u0131k de\u011fil i\u015fe girdikleri tarihlerde ge\u00e7erli olan emeklilik ko\u015fullar\u0131 neyse sadece onu m\u00fcktesep hak olarak talep etmektedirler\u2026,Bug\u00fcnlerde gerek kamuoyunda gerekse bir\u00e7ok parti ve milletvekilleri taraf\u0131ndan bu k\u0131ymetli vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n sorunlar\u0131 konusunda pozitif geli\u015fmeler olu\u015fmu\u015ftur.,Ayr\u0131ca de\u011fi\u015fik