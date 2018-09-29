Emeklilikte yaşa takılanların gözü Meclis'te

Prim g\u00fcn s\u00fcresini doldurmalar\u0131na ra\u011fmen ya\u015f \u015fart\u0131n\u0131 yerine getiremedikleri i\u00e7in emekli olup ayl\u0131k alamayan y\u00fcz binlerce ki\u015fi, haz\u0131rlanan kanun teklifiyle umutland\u0131.\r\n\r\n,Kanunun yasala\u015fmas\u0131 halinde erken ya\u015fta emeklilik \u015fans\u0131n\u0131 yakalayacak ya\u015fa tak\u0131lanlar, Mecliste temsil edilen partilerden emekli olmalar\u0131n\u0131 sa\u011flayacak d\u00fczenlemeyi hayata ge\u00e7irmelerini bekliyor.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi (T\u00dcED) Genel Mali Sekreteri \u00d6mer Kurnaz, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, sosyal g\u00fcvenlik mevzuat\u0131nda yap\u0131lan de\u011fi\u015fikliklerle ayl\u0131\u011fa hak kazanma ko\u015fullar\u0131n\u0131n zorla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u00d6zellikle 1 Ocak 2000'de y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giren 4447 say\u0131l\u0131 \u0130\u015fsizlik Sigortas\u0131 Kanun ile 1 Ekim 2008'de uygulamaya giren 5510 say\u0131l\u0131 Sosyal Sigortalar ve Genel Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 Kanunu ile ya\u015f kademesinin y\u00fckseltildi\u011fi ve ayl\u0131klar\u0131n ba\u011flanmas\u0131n\u0131n geciktirildi\u011fini belirten Kurnaz, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,"Sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcresi ve prim \u00f6deme g\u00fcn say\u0131s\u0131n\u0131 yerine getiren y\u00fcz binlerce ki\u015fi, ya\u015f ko\u015fulunu yerine getiremedi\u011fi i\u00e7in emekli olam\u0131yor. ,Belli ya\u015fa gelen bu ki\u015filer i\u015fverenlerin kendilerini verimsiz g\u00f6rmesi nedeniyle i\u015finden olup, gelirsiz kalabiliyor. ,Devletimiz ya\u015f d\u0131\u015f\u0131ndaki ko\u015fullar\u0131n\u0131 yerine getiren sigortal\u0131lar\u0131n gelirsiz ve sa\u011fl\u0131k haklar\u0131ndan yoksun kalmamas\u0131 i\u00e7in bir form\u00fcl geli\u015ftirmeli."\r\n\r\n,Muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin emeklilikte ya\u015fa tak\u0131lanlarla ilgili haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 kanun teklifleri ile destek a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n kendilerini memnun etti\u011fini dile getiren Kurnaz, "Toplumsal bir ma\u011fduriyete d\u00f6n\u00fc\u015fen bu sorun, daha fazla vakit ge\u00e7irilmeden siyaset \u00fcst\u00fc bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131yla \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturulmal\u0131." dedi.,.,24 Haziran'da yap\u0131lan se\u00e7imler \u00f6ncesi baz\u0131 partilerin se\u00e7im beyannamesinde yer verdi\u011fi emeklilikte ya\u015fa tak\u0131lanlar sorunu, g\u00fcndemdeki yerini koruyor.\r\n,Prim g\u00fcn s\u00fcresini doldurmas\u0131na ra\u011fmen ya\u015f \u015fart\u0131n\u0131 yerine getiremedi\u011fi i\u00e7in emekli olamayan y\u00fcz binlerce ki\u015fi, TBMM'de emekli olmalar\u0131n\u0131 sa\u011flayacak d\u00fczenlemenin hayata ge\u00e7mesini bekliyor.\r\n