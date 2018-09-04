Emeklinin zam hesabı

Yakla\u015f\u0131k 12.3 milyon emeklinin maa\u015f\u0131 Ocak'ta zamlanacak. ,Zam oranlar\u0131nda enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci 6 ayl\u0131k d\u00f6neminde ger\u00e7ekle\u015fen enflasyon SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin Ocak zamm\u0131n\u0131, memur emeklilerinin de fark al\u0131p almayaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterecek.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu, d\u00fcn A\u011fustos ay\u0131 enflasyon verisini a\u00e7\u0131klad\u0131. A\u011fustos'ta T\u00fcketici Fiyat Endeksi (T\u00dcFE) y\u00fczde 2.3 artt\u0131. Temmuz- A\u011fustos enflasyonu b\u00f6ylece y\u00fczde 2.86 \u00e7\u0131kt\u0131. Buna 4 ay\u0131n enflasyon verisi daha eklenecek, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zam oran\u0131 belli olacak. ,Memurlar\u0131n ve memur emeklilerinin de enflasyon fark\u0131 alabilmesi i\u00e7in 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyonun y\u00fczde 3.5'i a\u015fmas\u0131 gerekiyor. 2 ayl\u0131k enflasyonun y\u00fczde 2.86 \u00e7\u0131kmas\u0131yla, memurlara ve memur emeklilerine fark \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131na kesin g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131lmaya ba\u015fland\u0131..