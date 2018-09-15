Emeklinin zam hesabı tamam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak maa\u015flar\u0131n\u0131 y\u00fczde 9.56'l\u0131k enflasyon tahminlerine g\u00f6re hesapland\u0131. ,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin maa\u015flar\u0131 97 ile 467 lira aras\u0131nda y\u00fckselecek.,Emeklilerin Ocak zamm\u0131nda enflasyon belirleyici olurken, tahminler ipu\u00e7lar\u0131n\u0131 da veriyor. ,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n Eyl\u00fcl ay\u0131 beklenti anketinden 2018 y\u0131l\u0131 enflasyonu i\u00e7in y\u00fczde 19.61 tahmini \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re, 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyon y\u00fczde 9.56 olarak ger\u00e7ekle\u015fecek., Bu tahmin ger\u00e7ekle\u015firse, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin Ocak art\u0131\u015f\u0131 y\u00fczde 9.56 olacak.\r\n\r\n,Bu tahmine g\u00f6re emeklilerin Ocak maa\u015flar\u0131n\u0131 hesapland\u0131. ,Y\u00fczde 9.56'l\u0131k zam maa\u015flarda 97,74 lira ile 467,69 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f getirecek.\r\n\r\n,Halen bin 21 lira 39 kuru\u015f seviyesinde bulunan en d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 9.56 zamla bin 119 lira 3 kuru\u015fa y\u00fckselecek.\r\n\r\n,"Polis emeklisiyim...,Emeklilik ek g\u00f6stergesindeki art\u0131\u015f m\u00fcjdesi bizi sevindirdi. Bunun emekli olanlara da yans\u0131t\u0131laca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. ,Bunun bir an \u00f6nce Meclis'e g\u00f6nderilmesini ve h\u0131zla hayata ge\u00e7irilmesini istiyoruz. " Mahmut A.\r\n\r\nKaynak: Takvim\r\n\r\n,.