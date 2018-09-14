Emeklinin zamlı maaşı belli oluyor

Emeklileri ilgilendiren son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.,Milyonlarca emeklinin g\u00f6z\u00fc ocak ay\u0131nda gelecek zamda. Beklentilere g\u00f6re SSK ve Ba\u011f-Kur emeklisinin zamm\u0131 y\u00fczde 9.56 olacak. ,Milyonlarca emeklinin g\u00f6z\u00fc ocak ay\u0131nda gelecek zamda. Beklenti anketlerine g\u00f6re SSK ve Ba\u011f-Kur emeklisinin alaca\u011f\u0131 zam y\u00fczde 9.56 olacak.\r\n,Emekliye yap\u0131lacak Ocak zamm\u0131 ile ilgili detaylar netle\u015fmeye ba\u015flarken milyonlarca emekli de Ocak'ta yap\u0131lacak zam miktar\u0131n\u0131n detaylar\u0131n\u0131 merak ediyor ve ara\u015ft\u0131r\u0131yor. Her d\u00f6nem y\u0131l\u0131n ilk ve ikinci yar\u0131s\u0131ndaki enflasyon detaylar\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131n\u0131rak yap\u0131lan emekli zamlar\u0131 i\u00e7in enflasyon detaylar\u0131 da belli olmaya ba\u015flad\u0131. 2018 y\u0131l\u0131 Merkez Bankas\u0131'n\u0131n beklenti anketine g\u00f6re, enflasyon tahminleri y\u00fczde 19.61 olarak tahmin ediliyor.\r\n,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n enflasyon tahminine g\u00f6re 2018 y\u0131l\u0131 toplam\u0131nda 19.61 olarak \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Ocak zamm\u0131n\u0131n enflasyon tahmininin 9.56 olarak belirtilmesine ra\u011fmen bu oranlar\u0131n de\u011fi\u015fkenlik g\u00f6stermesi nedeniyle kesin rakamlar 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak tahmini rakamlar g\u00f6re ufak ufak ayr\u0131nt\u0131lar belli olmaya ba\u015flad\u0131.\r\n,E\u011fer beklenti anketinin tahminleri ger\u00e7ekle\u015firse SSK ve Ba\u011f- Kur emeklilerinin maa\u015f\u0131nda 97.74 lira ile 467.96 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f ya\u015fanacak. \u015eu anda en d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131 bin 21 lira 39 kuru\u015f seviyesinde bulunmakta. Bu maa\u015f y\u00fczde 9.56 oran\u0131ndaki zamla bin 119 lira 3 kuru\u015fa y\u00fckselecek.\r\n,En y\u00fcksek SSK ve Ba\u011f-Kur emeklisi ayl\u0131\u011f\u0131 ise 4 bin 892 lira 19 lira seviyesinde. Zam oran\u0131 e\u011fer y\u00fczde 9.56 olursa, bu maa\u015f 5 bin 359 lira 88 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak. (Sabah)\r\n\r\n,Peki en az emekli maa\u015f\u0131 ka\u00e7 lira olacak. Emekli maa\u015flar\u0131yla ilgili t\u00fcm detaylar haberimizde...\r\n,Bu duruma g\u00f6re 2018 y\u0131l\u0131n\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131ndaki enflasyon tahmini ise 9.56 olarak ger\u00e7ekle\u015fecek. Peki emekliler ne kadar zam alacaklar? En d\u00fc\u015f\u00fck emekli maa\u015f\u0131 ne kadar olacak? SSK ve Ba\u011f- Kur emeklileri ne kadar zam alacaklar?\r\n