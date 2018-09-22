Emeklinin zammı yüzde 10 aşacak

Emeklilerin Ocak zamm\u0131 y\u00fczde 10'u a\u015facak. ,Y\u00fczde 20.8'lik enflasyon tahminine g\u00f6re SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zamm\u0131 y\u00fczde 10.65, memur emeklilerininki ise y\u00fczde 11.15 olarak ger\u00e7ekle\u015fecek.\r\n\r\n,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine Ocak'ta 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen enflasyon oran\u0131nda zam yap\u0131lacak.\r\n\r\n,Memur emeklilerine ise y\u00fczde 4 toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131 ve 2018'in ikinci 6 ayl\u0131k d\u00f6neminde enflasyon y\u00fczde 3.5'i a\u015farsa enflasyon fark\u0131 verilecek.\r\n\r\n,Y\u00fczde 20.8'lik tahmine g\u00f6re, 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyon y\u00fczde 10.65 olarak ger\u00e7ekle\u015fecek.,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin Ocak zamm\u0131 bu durumda y\u00fczde 10.65 olacak. ,Memur emeklilerine ise y\u00fczde 7.15 enflasyon fark\u0131 olu\u015facak. ,Memur emeklilerin Ocak zamm\u0131 y\u00fczde 4 art\u0131\u015f ve y\u00fczde 7.15 enflasyon fark\u0131yla y\u00fczde 11.15'i bulacak.\r\n\r\n,Kesin rakam ise 3 Ocak'ta enflasyon verilerinin a\u00e7\u0131klanmas\u0131yla ortaya \u00e7\u0131kacak. ,Emekliler ayn\u0131 ay i\u00e7erisinde zamlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenip, yeni maa\u015flar\u0131n\u0131 alacak.\r\n\r\n,Emekliler, 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlara intibak zamm\u0131 yolunu a\u00e7acak d\u00fczenlemenin Meclis'e ta\u015f\u0131nmas\u0131n\u0131 istiyor. ,Anayasa Mahkemesi, 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlara intibak i\u00e7in TBMM'yi adres g\u00f6stermi\u015fti.,Buna g\u00f6re, intibak d\u00fczenlemesi yasayla yap\u0131labilecek. ,E\u011fer intibak vizesi \u00e7\u0131karsa, emeklilerin bir \u015fey yapmas\u0131na gerek olmayacak. ,Yasan\u0131n \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan da 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlar\u0131n maa\u015f\u0131 yeniden hesaplanacak.\r\n\r\n,Bu da belli bir s\u00fcre alacak. D\u00fczenleme, her emekliye farkl\u0131 yans\u0131yacak. 2000 y\u0131l\u0131 \u00f6ncesinde emekli olan yakla\u015f\u0131k 2 milyon SSK'l\u0131ya 50 ile 355 lira zam yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131., Uzmanlar, yeni intibakta da zam oranlar\u0131n\u0131n bu seviyelerde olabilece\u011fini belirtiyor., T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi, yap\u0131lacak bir intibak d\u00fczenlemesinin yakla\u015f\u0131k 5 milyon emekliyi kapsayaca\u011f\u0131n\u0131 ifade ediyor.\r\n\r\n,.