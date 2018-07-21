Emekliye 210 lira yeni zam

En d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131 bin 21 lira 39 kuru\u015ftan bin 65 lira 41 kuru\u015fa, en y\u00fcksek maa\u015f da 4 bin 892 lira 19 kuru\u015ftan 5 bin 103 lira 4 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak.,Yakla\u015f\u0131k 9 milyon SSK ve Ba\u011f-Kur emeklisi, Temmuz zamm\u0131na kavu\u015fuyor. ,SGK, "Emekli Sand\u0131\u011f\u0131ndan emekli, malul, vazife malul\u00fc, dul veya yetim ayl\u0131\u011f\u0131 alan toplam 2 milyon 179 bin 456 ki\u015finin, 1 Temmuz 2018 tarihinden ge\u00e7erli olmak \u00fczere ayl\u0131klar\u0131nda olu\u015fan fark tutarlar\u0131 26 Temmuz g\u00fcn\u00fc \u00f6denecek" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.,Emekliler bir sonraki zamm\u0131 ise Ocak ay\u0131nda alacak. Merkez Bankas\u0131'n\u0131n ekonomistlerle yapt\u0131\u011f\u0131 beklenti anketi de bu zamm\u0131n ipu\u00e7lar\u0131n\u0131 verdi. ,Beklenti anketinden cari y\u0131l sonu enflasyon beklentisi y\u00fczde 13.88 \u00e7\u0131kt\u0131. ,Temmuz'da maa\u015flar\u0131 85,79 ile 410,93 lira aras\u0131nda y\u00fckselen SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine yeni zam 44.02 ile 210,87 lira aras\u0131nda gelir art\u0131\u015f\u0131 getirecek. ,Ay\u0131n ba\u015f\u0131nda zam oran\u0131n\u0131n belli olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, y\u00fczde 9.17 art\u0131\u015f\u0131n yans\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131 maa\u015flar \u00f6deme tarihlerinde emeklilerin hesab\u0131na yat\u0131r\u0131l\u0131yor.,Beklenti anketindeki tahmin ger\u00e7ekle\u015firse, memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'daki gibi Ocak'ta da enflasyon fark\u0131 \u00e7\u0131kacak. Ocak'ta enflasyon fark\u0131 verilmesi i\u00e7in 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131ndaki enflasyonun y\u00fczde 3.5'i a\u015fmas\u0131 gerekiyor. Y\u00fczde 4.31'lik tahmin ger\u00e7ekle\u015firse memurlara ve memur emeklilerine y\u00fczde 4'l\u00fck zamma ilaveten y\u00fczde 0.81 fark olu\u015facak. Bu durumda memurlar ve emeklilerinin Ocak zamm\u0131 y\u00fczde 4.81 olacak. Bu da memur emeklilerinin maa\u015f\u0131na 103,4 lira ile 634,9 lira aras\u0131nda zam getirecek.,Bu tahmin ger\u00e7ekle\u015firse, bu y\u0131l\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyon y\u00fczde 4.31 olacak. Yani SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin Ocak zamm\u0131 y\u00fczde 4.31 olarak ger\u00e7ekle\u015fecek.