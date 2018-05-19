Emekliye 256 lira ek zam

Temmuzda emeklilerin maa\u015f\u0131yla birlikte ek \u00f6deme oran\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131 da masada. ,Uzmanlar, SSK ve Ba\u011f- Kur emeklilerinin zamm\u0131n\u0131n y\u00fczde 5-5.5 seviyesinde olabilece\u011fini belirtiyor. E\u011fer y\u00fczde 5.5'lik zam tahmini ger\u00e7ekle\u015firse, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin maa\u015f\u0131nda 256.46 liraya varan art\u0131\u015f ya\u015fanacak.,Temmuz ay\u0131nda emeklinin eli rahatlayacak.,Emeklilerin g\u00f6z\u00fc temmuz zamm\u0131nda. 2018'in ilk 6 ayl\u0131k d\u00f6neminde ger\u00e7ekle\u015fen enflasyon, SSK ve Ba\u011f- Kur emeklilerinin zam oran\u0131n\u0131 g\u00f6sterecek.,,Bayram \u00f6ncesi verilecek ikramiyenin ard\u0131ndan Temmuz'da da zam yap\u0131lacak. ,Maa\u015f\u0131n y\u00fczde 4'\u00fc ya da y\u00fczde 5'i (bin 18 lira alt\u0131 ayl\u0131klarda) oran\u0131nda olan ek \u00f6deme, temmuzda yeni ayl\u0131k \u00fczerinden hesaplanacak.Bu da ek \u00f6deme tutar\u0131n\u0131 y\u00fckseltecek.,4 bin 481 lira 26 kuru\u015f olan en y\u00fcksek emekli maa\u015f\u0131, 256.46 lira art\u0131\u015fla 4 bin 727 lira 72 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak. Ayr\u0131ca temmuzda maa\u015flarla birlikte her ay verilen ek \u00f6deme de artacak. ,4 bin 481 lira 26 kuru\u015f maa\u015f alan emekliye ayl\u0131k 179 lira ek \u00f6deme veriliyor. Bu maa\u015f y\u00fczde 5.5 artarsa, ek \u00f6deme de 189 liraya \u00e7\u0131kacak. ,Bu durumda gelirlerde maa\u015f ve ek \u00f6deme zamm\u0131 olarak 256 liraya varan art\u0131\u015f ya\u015fanm\u0131\u015f olacak.