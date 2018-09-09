Emekliye 3 ayrı zam geliyor! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Memur emeklilerine de Ocak'ta y\u00fczde 4 zam, enflasyon fark\u0131 ve ek \u00f6deme geliyor.\r\n\r\n,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine Ocak'ta hem enflasyon, hem ek \u00f6deme art\u0131\u015f\u0131 olurken, 150 binine ayr\u0131ca seyyanen zam var. ,T\u00fcm emeklilerin maa\u015f\u0131 Ocak'ta de\u011fi\u015fecek. SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine Ocak'ta, 2018'in ikinci 6 ayl\u0131k d\u00f6neminde ger\u00e7ekle\u015fen enflasyon oran\u0131nda zam yap\u0131lacak.\r\n\r\n,Maa\u015f y\u00fckseldi\u011fi i\u00e7in Ocak'ta ek \u00f6deme tutar\u0131 da artacak. ,Y\u00fczde 4-5'lik ek \u00f6deme, bu tarihte yeni maa\u015ftan hesaplanaca\u011f\u0131 i\u00e7in y\u00fckselecek.\r\n\r\n,150 bin SSK ve Ba\u011f-Kur emeklisine ayr\u0131ca seyyanen zam da olacak. ,Bin liran\u0131n alt\u0131ndaki maa\u015flar bin liraya tamamlanacak.\r\n\r\n,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n m\u00fcjdesini verdi\u011fi bu seyyanen zam d\u00fczenlemesinin y\u00fcr\u00fcrl\u00fck tarihi hen\u00fcz belli de\u011fil, ancak en ge\u00e7 Ocak'ta uygulamaya ge\u00e7mesi bekleniyor.\r\n\r\n,B\u00f6ylece bu emeklilerin maa\u015f\u0131na \u00f6nce seyyanen zam, ard\u0131ndan enflasyon zamm\u0131 yans\u0131t\u0131lacak.,Maa\u015flar\u0131 artt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ek \u00f6deme tutarlar\u0131 da artacak. ,B\u00f6ylece 150 bin emekli 3 zam alm\u0131\u015f olacak.\r\n\r\n,Memur emeklilerine de Ocak'ta 3 zam g\u00f6r\u00fcnd\u00fc. ,Hem Merkez Bankas\u0131'n\u0131n hem de ekonomistlerin enflasyon tahmini Ocak'ta fark \u00e7\u0131kabilece\u011fini ortaya koyuyor.\r\n\r\n,Toplu s\u00f6zle\u015fme ile maa\u015flara y\u00fczde 4 zam yap\u0131lacak, ayr\u0131ca 6 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 3.5'i a\u015farsa fark verilecek.\r\n\r\n,Memur emeklilerinin enflasyon fark\u0131, Merkez'in tahminine g\u00f6re y\u00fczde 0.37, beklenti anketine kat\u0131lan ekonomistlerin tahminine g\u00f6re y\u00fczde 3.17 olacak.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca memur emeklilerinin ek \u00f6deme tutar\u0131 da artacak. ,\u0130lk iki ayl\u0131k oran 2.86 oldu. 4 oran daha eklenecek.,.