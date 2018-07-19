Emekliye 3’lü fırsat

12 milyon emekli i\u00e7in bu yaz kazan\u00e7 mevsimi oldu. ,Ba\u011f-Kur emeklilerine ay\u0131n 25'i ile 28'i aras\u0131nda zaml\u0131 maa\u015flar \u00f6denirken, bu ay\u0131n ba\u015f\u0131nda ayl\u0131klar\u0131n\u0131 zams\u0131z olarak alan memur emeklilerine de SGK'n\u0131n a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131 tarihte art\u0131\u015ftan kaynaklanan fark yat\u0131r\u0131lacak. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz ay ilk kez biner lira Ramazan Bayram\u0131 ikramiyesi alan emeklilere f\u0131rsatlar s\u00fcr\u00fcyor. ,21 A\u011fustos'ta ba\u015flayacak Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesinde t\u00fcm emeklilere biner lira ikramiye \u00f6denecek. \u00d6deme tarihi SGK taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanacak. Ancak ikramiyelerin ay\u0131n 17'sine kadar \u00f6denmesi bekleniyor. Ramazan Bayram\u0131 ikramiyesi Haziran ba\u015f\u0131nda \u00f6denmi\u015fti.,Bu nedenle Kurban Bayram\u0131 ikramiyesinin de bayramdan \u00f6nce \u00f6denmesi beklentisi bulunuyor. ,Bu ay t\u00fcm emeklilere zam yap\u0131ld\u0131. Temmuz zamm\u0131 SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinde y\u00fczde 9.17, memur emeklilerinde y\u00fczde 8.65 oldu. Zaml\u0131 maa\u015f \u00f6demeleri de SSK emeklileriyle ba\u015flad\u0131. ,Ayr\u0131ca A\u011fustos'ta baz\u0131 emeklilerin maa\u015f g\u00fcnleri bayrama denk geliyor. Bu nedenle SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin maa\u015f \u00f6demelerinin de erkene al\u0131nmas\u0131 s\u00f6z konusu olabilecek.,Emekliler i\u00e7in f\u0131rsatlar A\u011fustos ay\u0131nda da devam edecek.,Bu durumda emekliler ay\u0131n 17'sine kadar A\u011fustos maa\u015flar\u0131n\u0131 ceplerine koyabilecek.