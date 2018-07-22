Emekliye 355 TL zam yolu göründü

Bayram ikramiyesi ve y\u00fczde 9.17 maa\u015f zamm\u0131 ile sevinen emeklilerin \u015fimdi g\u00f6z\u00fc intibakta.,Emekliler, maa\u015flarda 355 liraya varan zam yolunu a\u00e7acak karar\u0131 bekliyor.\r\n,Y\u0131lda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi ile murad\u0131na eren emeklilerin maa\u015f\u0131na bu ay da son 10 y\u0131l\u0131n en y\u00fcksek zamm\u0131 yans\u0131t\u0131ld\u0131.,E\u011fer intibak d\u00fczenlemesi yap\u0131l\u0131rsa, yakla\u015f\u0131k 5 milyon ki\u015finin maa\u015f\u0131nda art\u0131\u015f ya\u015fanacak. D\u00fczenleme, her emekliye farkl\u0131 yans\u0131yacak. 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlar\u0131n maa\u015f\u0131 yeniden hesaplanacak. ,Emeklilere, prim \u00f6demelerine ve hizmet s\u00fcrelerine g\u00f6re farkl\u0131 zamlar s\u00f6z konusu olacak. \u0130lk intibakta 2000 y\u0131l\u0131 \u00f6ncesinde emekli olan yakla\u015f\u0131k 2 milyon SSK'l\u0131n\u0131n maa\u015f\u0131nda 50 lira ile 355 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f olmu\u015ftu. Yeni intibakta da art\u0131\u015f\u0131n bu seviyelerde olabilece\u011fi belirtiliyor.,Memur emeklilerine, dul ve yetimlerine y\u00fczde 8.65'lik Temmuz art\u0131\u015f\u0131yla olu\u015fan zam farklar\u0131 yat\u0131r\u0131l\u0131yor. ,Emekli Sand\u0131\u011f\u0131'ndan emekli, malul, vazife malul\u00fc, dul veya yetim ayl\u0131\u011f\u0131 alanlar\u0131n fark tutarlar\u0131, 26 Temmuz Per\u015fembe g\u00fcn\u00fcnden itibaren \u00f6denecek. ,Sosyal G\u00fcvenlikKurumu'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re; Emekli Sand\u0131\u011f\u0131'ndan emekli, malul, vazife malul\u00fc, dul veya yetim ayl\u0131\u011f\u0131 alan toplam 2 milyon 179 bin 456 ki\u015finin, 1 Temmuz 2018'den ge\u00e7erli olmak \u00fczere ayl\u0131klar\u0131nda olu\u015fan fark tutarlar\u0131n\u0131n, ayl\u0131klar\u0131n\u0131 ald\u0131klar\u0131 banka \u015fubelerine g\u00f6nderilerek 26 Temmuz tarihinde \u00f6demelerinin yap\u0131laca\u011f\u0131 belirtildi. ,\u00d6denecek fark tutar\u0131n\u0131n da 591 milyon 133 bin 92 lira 16 kuru\u015f oldu\u011fu vurguland\u0131. Ayl\u0131klar\u0131n\u0131 3'er ayl\u0131k veya her ay alanlar i\u00e7in uygulanacak \u00f6deme \u015fekli \u015fu \u015fekilde s\u0131raland\u0131:, 1. grupta May\u0131s-Haziran-Temmuz d\u00f6neminde ayl\u0131k alanlara Temmuz ay\u0131 olmak \u00fczere 1 ayl\u0131k tutar\u0131nda;\r\n ,2. grupta Haziran-Temmuz-A\u011fustos d\u00f6neminde ayl\u0131k alanlara Temmuz ve A\u011fustos aylar\u0131 olmak \u00fczere 2 ayl\u0131k tutar\u0131nda;\r\n, 3. grupta Temmuz-A\u011fustos-Eyl\u00fcl d\u00f6neminde ayl\u0131k alanlara Temmuz, A\u011fustos ve Eyl\u00fcl aylar\u0131 olmak \u00fczere 3 ayl\u0131k tutar\u0131nda;\r\nAyl\u0131klar\u0131n\u0131 her ay alanlara ise Temmuz ay\u0131na ait 1 ayl\u0131k tutar\u0131nda \u00f6deme yap\u0131lacak.