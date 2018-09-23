Emekliye 521 lira zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin Ocak zamm\u0131 tahminlere g\u00f6re y\u00fczde 10.65 olacak., Buna g\u00f6re maa\u015flarda 108 ile 521 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f ya\u015fanacak. ,Peki emekli maa\u015f\u0131na gelen zam ile birlikte g\u00fcncel emekli maa\u015f\u0131 ne kadar olacak?, \u0130\u015fte milyonlarca emeklinin merakla bekledi\u011fi o detaylar...\r\n,Emeklilerin Ocak zamm\u0131 netle\u015fiyor. Zam bekleyen SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin Ocak art\u0131\u015f\u0131, tahminlere g\u00f6re y\u00fczde 10.65 olacak. ,Bu tahmin ger\u00e7ekle\u015firse, maa\u015flarda 108,78 lira ile 521,02 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f ya\u015fanacak., SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinde halen en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f bin 21 lira 39 kuru\u015f seviyesinde bulunuyor. ,Bu maa\u015f y\u00fczde 10.65 art\u0131\u015fla bin 130 lira 17 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n,Halen en y\u00fcksek ayl\u0131k ise SSK ve Ba\u011f- Kur emeklilerinde 4 bin 892 lira 19 kuru\u015f seviyesinde bulunuyor.,Bu maa\u015f da zam y\u00fczde 10.65 olarak ger\u00e7ekle\u015firse 5 bin 413 lira 21 kuru\u015fa y\u00fckselecek. ,Kesin rakamlar, 3 Ocak'ta T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu taraf\u0131ndan 2018 y\u0131l\u0131 enflasyon verilerinin a\u00e7\u0131klanmas\u0131yla belli olacak.\r\n\r\n,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin zam hesaplamalar\u0131 farkl\u0131 olarak yap\u0131l\u0131yor. ,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklileri her y\u0131l iki kez enflasyon oran\u0131 kadar zam al\u0131yor.,6 ayl\u0131k enflasyon maa\u015flara yans\u0131yor. ,Memur emeklileri ise toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131 ve fark al\u0131yor.,.