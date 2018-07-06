Emekliye 607 lira zam

Emekliler, maa\u015f alma g\u00fcnlerinde yeni maa\u015flar\u0131na kavu\u015facak. ,Yakla\u015f\u0131k 9 milyon SSK ve Ba\u011f-Kur emeklisi merakla bekledi\u011fi Temmuz zamm\u0131n\u0131n oran\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenirken, yeni maa\u015flar\u0131 i\u00e7in de g\u00fcn say\u0131yor. ,Y\u00fczde 9.17'lik art\u0131\u015f ile y\u0131l\u0131n ikinci zamm\u0131n\u0131 ceplerine koymaya haz\u0131rlanan SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin maa\u015flar\u0131nda 607 liraya varan zam olacak. ,Haziran itibar\u0131yla en y\u00fcksek net emekli maa\u015f\u0131 4 bin 481 lira 26 kuru\u015f seviyesinde bulunuyordu.,Bu maa\u015fa y\u00fczde 9.17'lik Temmuz art\u0131\u015f\u0131 ile birlikte 410 lira 93 kuru\u015f zam geliyor. ,En y\u00fcksek net emekli maa\u015f\u0131 4 bin 892 lira 19 kuru\u015fa \u00e7\u0131k\u0131yor. Haziran'da 4 bin 481 lira 26 kuru\u015f alan emeklinin eline ge\u00e7en maa\u015f ise ek \u00f6deme ile birlikte 4 bin 660 lira 51 kuru\u015ftu. ,En y\u00fcksek SSK, Ba\u011f-Kur emeklisinin eline ge\u00e7en para ise Temmuz zamm\u0131 ile 427 lira 36 kuru\u015f y\u00fckselerek 5 bin 87 lira 87 kuru\u015f oluyor. B\u00f6ylece Haziran'da net 4 bin 481 lira 26 kuru\u015f alan ki\u015finin, Temmuz zamm\u0131 ile eline ge\u00e7en paras\u0131nda 606 lira 61 kuru\u015f art\u0131\u015f oluyor.,Ba\u011f-Kur esnaf emeklisinin bin 405 lira olan taban maa\u015f\u0131 ise y\u00fczde 9.17 zam ile 128 lira 83 kuru\u015f artacak. ,Taban maa\u015f\u0131 bin 533 lira 83 kuru\u015fa y\u00fckselecek. Ba\u011f- Kur tar\u0131m emeklisinin 988 lira 91 kuru\u015f olan taban maa\u015f\u0131 ise yeni zamla 90 lira 68 kuru\u015f artacak. ,Zaml\u0131 maa\u015f\u0131 bin 79 lira 59 kuru\u015f olacak. ,2000 \u00f6ncesi emekli olan SSK'l\u0131n\u0131n taban maa\u015f\u0131 da bin 569 lira 63 kuru\u015ftan bin 713 lira 56 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak. Maa\u015f\u0131nda 143 lira 93 kuru\u015fluk art\u0131\u015f ya\u015fanacak.,