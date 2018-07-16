Emekliye bin 92 lira fark

T\u00fcm emekliler zaml\u0131 maa\u015fa kavu\u015fuyor. ,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine \u00f6demeler yar\u0131n ba\u015flayacak. ,Memur emeklilerine ise 177 ile bin 92 lira aras\u0131nda zam fark\u0131 yat\u0131r\u0131lacak...\r\n,Emeklilerin Temmuz zamm\u0131 belli oldu. ,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine ilk 6 ayl\u0131k enflasyona g\u00f6re y\u00fczde 9.17 zam yap\u0131ld\u0131. ,Memur emeklilerinin Temmuz zamm\u0131 ise de enflasyon fark\u0131yla birlikte y\u00fczde 8.65 oldu. SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine zaml\u0131 maa\u015f \u00f6demeleri yar\u0131n ba\u015flayacak.\r\n\r\n,SSK emeklileri yar\u0131ndan ba\u015flayarak 26 Temmuz'a kadar, Ba\u011f-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihleri aras\u0131nda zaml\u0131 maa\u015flar\u0131n\u0131 alacak.,Maa\u015flar\u0131n\u0131 ay ba\u015f\u0131nda alan memur emeklilerine ise \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde zam fark\u0131 yat\u0131r\u0131lacak. Zam fark\u0131 177 ile bin 92 lira aras\u0131nda olacak. Peki nas\u0131l de\u011fi\u015fecek?,En d\u00fc\u015f\u00fck memur emeklisi ayl\u0131\u011f\u0131 bin 978 lira seviyesindeydi. ,Emeklinin eline 79,12 lira (y\u00fczde 4) ek \u00f6demeyle birlikte 2 bin 57 lira 12 kuru\u015f ge\u00e7iyordu. Bin 978 liral\u0131k en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f, Temmuz'da y\u00fczde 8.65 lira zam ile 2 bin 149 liraya y\u00fckseldi. ,Ek \u00f6deme de 85,96 liraya ula\u015ft\u0131. Emeklinin eline ek \u00f6demeyle birlikte art\u0131k 2 bin 234 lira 96 kuru\u015f ge\u00e7meye ba\u015flayacak. B\u00f6ylece emeklinin gelirinde 177 lira 84 kuru\u015f art\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015fti. En y\u00fcksek memur emeklisi ayl\u0131\u011f\u0131 12 bin 148 lira 79 lira seviyesinde bulunuyordu.,Bu maa\u015f\u0131 alan emekliye ayl\u0131k 485,95 lira (y\u00fczde 4) ek \u00f6deme veriliyordu., Emeklinin eline 12 bin 634 lira 74 kuru\u015f ge\u00e7iyordu. Y\u00fczde 8.65 Temmuz zamm\u0131yla birlikte en y\u00fcksek emekli ayl\u0131\u011f\u0131 bin 50 lira 87 kuru\u015f art\u0131\u015fla 13 bin 199 lira 66 kuru\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131. ,Emeklinin ek \u00f6demesi de 485,95 liradan 527,98 liraya ula\u015ft\u0131. Emeklinin eline maa\u015f ve ek \u00f6deme olarak art\u0131k 13 bin 727 lira 64 kuru\u015f ge\u00e7ecek.,B\u00f6ylece emeklinin gelirinde bin 92 lira 90 kuru\u015f art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131., Memur emeklileri maa\u015flar\u0131n\u0131 ay\u0131n 1'i ile 5'i aras\u0131nda al\u0131yor. 3 Temmuz'daki enflasyon fark\u0131 beklendi\u011finden maa\u015flar zams\u0131z olarak yat\u0131r\u0131ld\u0131., Zam farklar\u0131 SGK taraf\u0131ndan duyurulacak tarihte \u00f6denecek.