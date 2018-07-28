Emekliye çifte müjde! Ağustos başında...

Emeklinin cebi rahatlayacak!,\u00c7ifte m\u00fcjde geldi.,Emekliler, yakla\u015fan A\u011fustos ay\u0131n\u0131 rahat ge\u00e7irecek. Bu ay zaml\u0131 maa\u015flar\u0131n\u0131 alan emeklilere, A\u011fustos'ta da bin lira ikramiye \u00f6demesi yap\u0131lacak. ,Ayr\u0131ca SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine erken maa\u015f \u00f6denmesi g\u00fcndemde. ,Memur emeklilerine, 1-5 A\u011fustos'ta maa\u015f \u00f6demeleri ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. Ard\u0131ndan t\u00fcm emeklilerin hesab\u0131na biner lira bayram ikramiyesi yat\u0131r\u0131lacak. \u00d6deme tarihi b\u00fcy\u00fck ihtimalle \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta a\u00e7\u0131klanacak. ,Kurban Bayram\u0131 21 A\u011fustos'ta ba\u015fl\u0131yor. Ay\u0131n 20'si bayram arefesi oluyor.,Takvim Gazetesi'nde yer alan habere g\u00f6re, Ard\u0131ndan SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine maa\u015f \u00f6demeleri ba\u015flayacak., Maa\u015flar\u0131n\u0131 her ay\u0131n 17'si ile 28'i aras\u0131nda alan SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine erken \u00f6deme g\u00fcndemde. ,Bunun nedeni ise baz\u0131 emeklilerin maa\u015f \u00f6deme g\u00fcnlerinin bayrama denk gelmesi., Erken \u00f6deme uygulan\u0131rsa, emekliler ay\u0131n 17'sine kadar A\u011fustos maa\u015f\u0131n\u0131 cebine koyacak.., 18-19 A\u011fustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye \u00f6demeleri 17 A\u011fustos'a kadar yap\u0131lacak. ,\u0130kramiyenin b\u00fcy\u00fck ihtimalle ay\u0131n 6's\u0131 ile 10'u aras\u0131nda verilebilece\u011fi belirtiliyor.