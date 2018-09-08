Emekliye ek zam müjdesi!

Peki ek \u00f6deme oranlar\u0131 ne kadar olacak?,Halen maa\u015f\u0131 bin 106 lira 12 kuru\u015fun alt\u0131nda olanlara net ayl\u0131klar\u0131n\u0131n y\u00fczde 5'i, \u00fcst\u00fcnde olanlara ise y\u00fczde 4'\u00fc oran\u0131nda ek \u00f6deme veriliyor. , \u0130\u015fte emekliye Ocak zamm\u0131yla birlikte gelecek ek \u00f6deme oranlar\u0131...\r\n,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen enflasyon oran\u0131nda zam verilecek. ,Memur emeklilerine ise y\u00fczde 4 toplu s\u00f6zle\u015fme art\u0131\u015f\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyon y\u00fczde 3.5'i a\u015farsa a\u015fan k\u0131s\u0131m kadar fark yans\u0131t\u0131lacak.\r\n\r\n,Ocak'ta maa\u015flar artaca\u011f\u0131 i\u00e7in, emeklilere her ay verilen ek \u00f6deme de zamlanacak. ,12.3 milyon emeklinin Ocak'ta maa\u015f\u0131yla birlikte ek \u00f6demesi de artacak. ,Ocak'ta bu s\u0131n\u0131r y\u00fckselecek.Ek \u00f6demenin tutar\u0131 yeni maa\u015flar \u00fczerinden hesaplanaca\u011f\u0131 i\u00e7in artacak. Ayr\u0131ca ek \u00f6deme oranlar\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131 da g\u00fcndemde., Vergi iadesinin yerine getirilen ek \u00f6deme oran\u0131n\u0131n o d\u00f6nemde iyi bir ek gelir sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten emekliler, "Ancak g\u00fcn\u00fcm\u00fcz \u015fartlar\u0131nda \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fck kald\u0131. \u00c7al\u0131\u015fanlara Asgari Ge\u00e7im \u0130ndirimi olarak en az 152 lira \u00f6deniyor. Ek \u00f6deme tutar\u0131m\u0131z bunun alt\u0131nda" diyor. ,Emekliler, ek \u00f6demelerin maa\u015f\u0131n y\u00fczde 8'i, 9'u seviyesine y\u00fckseltilmesi i\u00e7in verilecek karar\u0131 bekliyor.\r\n\r\n,T\u00fcm emekliler Ocak'ta zam alacak. ,Emeklilik hesaplamas\u0131nda karma sistem bitsin. En y\u00fcksek ayl\u0131k ba\u011flama oran\u0131 2000 y\u0131l\u0131na kadar olan \u00e7al\u0131\u015fmalar i\u00e7in uygulan\u0131yor. ,En d\u00fc\u015f\u00fck ise 2008 sonras\u0131 i\u00e7in. Bu farkl\u0131l\u0131k bitsin, ba\u011flanacak maa\u015f d\u00fc\u015fmesin. Sabriye HAS.\r\n\r\n,BA\u011e-KUR'dan 2005 y\u0131l\u0131nda emekli oldum. Maa\u015f\u0131m \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fck. \u0130ntibak d\u00fczenlemesinin \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131 bekliyoruz.\u00d6zellikle Ba\u011f-Kur'lular i\u00e7in intibak art\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lmas\u0131 \u00e7ok \u00f6nemli. Meclis'ten en \u00f6nemli beklentimiz intibak.