Emekliye Ekim zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Maa\u015f\u0131 bin liran\u0131n alt\u0131nda olan olan emekliler i\u00e7in m\u00fcjdeli haber geldi. ,Binlerce SSK ve Ba\u011f-Kur emeklisi Ocak zamm\u0131n\u0131 beklerken yeni bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131. ,150 bin emekliye seyyanen zam i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bas\u0131ld\u0131. ,D\u00fczenleme Ekim'de Meclis'e geliyor. \u0130\u015fte yap\u0131lacak d\u00fczenlemeler...,Emekliler Ocak zamm\u0131n\u0131 beklerken, 150 bin ki\u015fiye ekstra zam g\u00f6r\u00fcnd\u00fc.\r\n\r\n,Maa\u015f\u0131 bin liran\u0131n alt\u0131nda olan SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine seyyanen zam i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bas\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ekim'de Meclis'e gelecek d\u00fczenlemeyle maa\u015f\u0131 bin liran\u0131n alt\u0131nda emekli kalmayacak. ,Bin liran\u0131n alt\u0131ndaki maa\u015flar bin liraya tamamlanacak.\r\n\r\n,150 bin SSK ve Ba\u011f-Kur emeklisine seyyanen zam, d\u00fczenleme yap\u0131l\u0131r yap\u0131lmaz y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girebilecek ya da Ocak'ta rutin art\u0131\u015fla ayn\u0131 anda uygulanabilecek.\r\n\r\n,Bunun detaylar\u0131, d\u00fczenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n,E\u011fer d\u00fczenleme yap\u0131l\u0131r yap\u0131lmaz uygulamaya girerse, d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015fl\u0131 emekliler hemen seyyanen zamm\u0131 alacak, ard\u0131ndan Ocak art\u0131\u015f\u0131ndan yararlanacak.\r\n\r\n\r\n,\u0130yile\u015ftirme Ocak'ta y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girerse de \u00f6nce maa\u015flar bin liraya tamamlanacak, \u00fcst\u00fcne de enflasyon zamm\u0131 eklenecek.\r\n,.