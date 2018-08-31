SSK ve Ba\u011f- Kur emeklilerine 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen enflasyon oran\u0131nda, memur emeklilerine ise y\u00fczde 4 zam ve olu\u015fursa enflasyon fark\u0131 yans\u0131t\u0131lacak., Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n bu ay m\u00fcjdesini verdi\u011fi seyyanen zam 100 g\u00fcn i\u00e7erisinde hayata ge\u00e7irilecek. D\u00fczenleme ile d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015fl\u0131 emeklilere iyile\u015ftirme yap\u0131lacak.,Emekliye ekstra zam g\u00f6z\u00fckt\u00fc, Bin liran\u0131n alt\u0131nda emekli maa\u015f\u0131 kalmayacak. Bin liran\u0131n alt\u0131ndaki maa\u015flar bin liraya tamamlanacak.,150 bin SSK ve Ba\u011f-Kur emeklisine seyyanen zam, d\u00fczenleme yap\u0131l\u0131r yap\u0131lmaz y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girebilecek ya da Ocak'ta rutin art\u0131\u015fla ayn\u0131 anda uygulanabilecek. ,Temmuz'da maa\u015flar\u0131 artan emekliler bir sonraki zamm\u0131 Ocak'ta alacak. , 100 g\u00fcnl\u00fck s\u00fcre Kas\u0131m ay\u0131 i\u00e7erisinde dolacak. Bu tarihe kadar seyyanen zam d\u00fczenlemesi ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. , Emekliler zam oran\u0131n\u0131 merakla beklerken; 150 bin SSK ve Ba\u011f-Kur'luya da ekstra zam yap\u0131lacak.,Bunun detaylar\u0131, d\u00fczenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya \u00e7\u0131kacak.\r\n,E\u011fer d\u00fczenleme yap\u0131l\u0131r yap\u0131lmaz uygulamaya girerse, emekliler hemen seyyanen zamm\u0131 alacak, ard\u0131ndan Ocak art\u0131\u015f\u0131ndan yararlanacak. \u0130yile\u015ftirme Ocak'ta y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girerse de emeklilerin maa\u015f\u0131 bin liraya tamamlanacak, \u00fcst\u00fcne de enflasyon art\u0131\u015f\u0131 yans\u0131t\u0131lacak. Merkez Bankas\u0131'n\u0131n son beklenti anketine g\u00f6re, ekonomistler bu y\u0131l\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyonun y\u00fczde 6.67 olaca\u011f\u0131n\u0131 tahmin ediyor. Bu tahmin ger\u00e7ekle\u015firse, bu emeklilerin \u00f6nce maa\u015flar\u0131 bin liraya tamamlanacak, ard\u0131ndan da y\u00fczde 6.67 zam yans\u0131t\u0131lacak..