Emekliye en az bin 683 lira

Bu, tahmin ger\u00e7ekle\u015firse ilk 6 ayl\u0131k enflasyon yani SSK ve Ba\u011f- Kur emeklilerinin zam oran\u0131 y\u00fczde 7.27 olacak. Memur emeklilerine de y\u00fczde 3.5'lik toplu s\u00f6zle\u015fme art\u0131\u015f\u0131na ilaveten y\u00fczde 3.27 enflasyon fark\u0131 olu\u015facak. ,Bu maa\u015f zam oran\u0131 y\u00fczde 7.27 olursa, bin 507 lira 14 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak. ,Yakla\u015f\u0131k 12.3 milyon emeklinin Temmuz zamm\u0131 bug\u00fcn belli olacak., \u0130lk 6 ayl\u0131k enflasyon, zam oran\u0131nda belirleyici olacak. Enflasyon SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zam oran\u0131n\u0131, memur emeklilerinin ise y\u00fczde 3.5 toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131na ilaveten ne kadar fark alaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterecek.,Halen en d\u00fc\u015f\u00fck memur emeklisi ayl\u0131\u011f\u0131 bin 978 lira seviyesinde bulunuyor.,Ocak-May\u0131s enflasyonu y\u00fczde 6.39 olarak ger\u00e7ekle\u015fti. Merkez Bankas\u0131'n\u0131n ekonomistlerle yapt\u0131\u011f\u0131 beklenti anketinde de Haziran enflasyonu i\u00e7in y\u00fczde 0.82 tahmini yer ald\u0131. ,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n enflasyon beklentisine g\u00f6re; bug\u00fcn memur ve emeklisine son 10 y\u0131l\u0131n en y\u00fcksek zamm\u0131 a\u00e7\u0131klanacak., Zam oran\u0131 y\u00fczde 7.27 olursa en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f 2000'den \u00f6nce emekli olan SSK'l\u0131larda bin 569 lira 63 kuru\u015ftan bin 683 lira 74 kuru\u015fa, 2000'den sonra emekli olan SSK'l\u0131larda 935,60 liradan bin 3 lira 61 kuru\u015fa y\u00fckselecek., Son 10 y\u0131l\u0131n Temmuz maa\u015f art\u0131\u015f oranlar\u0131na bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, 2014 d\u0131\u015f\u0131nda her y\u0131l maa\u015f art\u0131\u015f\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve maa\u015f art\u0131\u015f oran\u0131n\u0131n en y\u00fcksek y\u00fczde 6.92 ile 2017'de ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. 2018 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk be\u015f ayl\u0131k d\u00f6neminde enflasyon art\u0131\u015f oran\u0131 y\u00fczde 6.39 oldu. ,Bu oran, son 10 y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6neminde ger\u00e7ekle\u015fen en y\u00fcksek seviye. Yani Haziran enflasyonu s\u0131f\u0131r bile \u00e7\u0131ksa bu oran son 10 y\u0131ldaki en b\u00fcy\u00fck zam oran\u0131 olacak..,Y\u00fczde 7.27'lik art\u0131\u015f Ba\u011f-Kur tar\u0131m emeklilerinde de halen 988,91 lira olan en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f\u0131 bin 60 lira 80 kuru\u015fa ula\u015ft\u0131racak., Y\u00fczde 6.77'lik art\u0131\u015f bu maa\u015f\u0131 2 bin 111 lira 95 kuru\u015fa y\u00fckseltecek. Ba\u011f-Kur esnaf emeklilerinde ise taban maa\u015f bin 405 lira seviyesinde bulunuyor. ,