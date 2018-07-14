Emekliye en az bin 713 lira

Ge\u00e7ti\u011fimiz ay biner lira bayram ikramiyesi alan emeklilere bu ay da zaml\u0131 maa\u015f \u00f6denecek. ,Art\u0131\u015f oranlar\u0131n\u0131n 3 Temmuz'da belli olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, zaml\u0131 maa\u015flar\u0131n \u00f6denmesine ba\u015flan\u0131yor. ,Emeklilerin zaml\u0131 maa\u015f \u00f6demeleri sal\u0131 g\u00fcn\u00fc start al\u0131yor. SSK emeklileri ay\u0131n 17'si ile 26's\u0131 aras\u0131nda, Ba\u011f- Kur emeklileri de ay\u0131n 25'i ile 28'i aras\u0131nda zaml\u0131 maa\u015flar\u0131n\u0131 cebine koyacak. ,\u00d6demeler tahsis numaras\u0131n\u0131n son rakam\u0131na g\u00f6re belirlenen tarihlere g\u00f6re yap\u0131lacak. ,Memur emeklileri ise bu ay\u0131n 1'i ile 5'i aras\u0131nda maa\u015f\u0131n\u0131 zams\u0131z olarak alm\u0131\u015ft\u0131. Zam farklar\u0131, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu'nun a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131 tarihlerde memur emeklilerinin hesab\u0131na yat\u0131r\u0131lacak.,Temmuz zamm\u0131 memur emeklileri i\u00e7in y\u00fczde 8.65 oldu. ,Bu art\u0131\u015fla en d\u00fc\u015f\u00fck memur emeklisi maa\u015f\u0131 bin 978 liradan 2 bin 149 liraya y\u00fckseldi. ,Zam oran\u0131 SSK ve Ba\u011f- Kur emeklilerinde ise y\u00fczde 9.17 olarak ger\u00e7ekle\u015fti. ,En d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131 Ba\u011f-Kur esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 533 lira 83 kuru\u015fa, Ba\u011f-Kur tar\u0131m emeklilerinde 988,91 liradan bin 79 lira 59 kuru\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131. ,SSK'l\u0131larda ise en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f 2000'den \u00f6nce emekli olanlarda bin 713 lira 56 kuru\u015fa, 2000'den sonra emekli olanlarda 935,60 liradan bin 21 lira 39 kuru\u015fa ula\u015ft\u0131.,