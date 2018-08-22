Emekliye en az en az bin 827 lira

Emeklinin maa\u015f\u0131 y\u00fckselecek!,\u0130\u015fte t\u00fcm detaylar;,Temmuz'da maa\u015flar\u0131 artan, bu yaz 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emeklilerin Ocak zamm\u0131n\u0131n da ipu\u00e7lar\u0131 geliyor. ,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n ekonomistlerle ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi beklenti anketinde yer alan tahmine g\u00f6re, 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131ndaki enflasyon y\u00fczde 6.67 olacak. ,Bu tahmin ger\u00e7ekle\u015firse, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin maa\u015f\u0131nda da y\u00fczde 6.67 art\u0131\u015f ya\u015fanacak.,Bu durumda ek \u00f6deme dahil en d\u00fc\u015f\u00fck esnaf emeklisi ayl\u0131\u011f\u0131 bin 533 lira 83 kuru\u015ftan bin 636 lira 13 kuru\u015fa, en d\u00fc\u015f\u00fck Ba\u011f-Kur tar\u0131m emeklisi maa\u015f\u0131 da bin 79 lira 59 kuru\u015ftan bin 151 lira 59 kuru\u015fa y\u00fckselecek. SSK'l\u0131larda ise ek \u00f6deme dahil en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f 2000'den \u00f6nce emekli olanlarda bin 713 lira 56 kuru\u015ftan bin 827 lira 85 kuru\u015fa, 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlarda bin 21 lira 39 kuru\u015ftan bin 89 lira 51 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak., E\u011fer 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyon y\u00fczde 6.67 \u00e7\u0131karsa, memur emeklilerinin Ocak zamm\u0131 y\u00fczde 4 toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131 ve y\u00fczde 3.17 fark ile y\u00fczde 7.17'yi bulacak. Bu durumda en d\u00fc\u015f\u00fck memur emeklisi ayl\u0131\u011f\u0131 2 bin 149 liradan 2 bin 304 liraya ula\u015facak.,SGK, "SSK ve Ba\u011f-Kur emekli ve hak sahiplerinden \u00f6deme g\u00fcn\u00fc 26 A\u011fustos olanlara 27 A\u011fustos, 27-28 A\u011fustos olanlara ise 27-28 A\u011fustos'ta \u00f6deme yap\u0131lacak" bilgisini verdi. A\u00e7\u0131klamada, y\u00f6netmelik gere\u011fince \u00f6deme g\u00fcn\u00fc cumartesi g\u00fcn\u00fcne rastlayan grubun \u00f6demesinin cuma, pazar g\u00fcn\u00fcne rastlayan grubun \u00f6demesinin pazartesi g\u00fcnk\u00fc grup ile birle\u015ftirilerek yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. A\u00e7\u0131klamada, \u015f\u00f6yle denildi: "Bayram\u0131n 21, 22, 23 ve 24 A\u011fustos'a rastlamas\u0131 nedeniyle \u00f6deme g\u00fcn\u00fc 17-18 A\u011fustos olanlara 17 A\u011fustos, 19-25 A\u011fustos olanlara 20 A\u011fustos'ta olmak \u00fczere 7.6 milyona \u00f6deme yap\u0131ld\u0131. \u00d6deme g\u00fcn\u00fc 26's\u0131 olanlara 27 A\u011fustos, 27-28'i olanlara 27-28 A\u011fustos'ta olmak \u00fczere 2.5 milyona \u00f6deme yap\u0131lacak.".