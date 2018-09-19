Emekliye farklı artış! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz'da maa\u015flar\u0131 artan emeklilerin Ocak zamm\u0131 i\u00e7in 2 farkl\u0131 tahmin var. ,\u00d6ng\u00f6r\u00fclere g\u00f6re, memur emeklilerine fark \u00e7\u0131kacak; zam y\u00fczde 4.37 ya da 10.06 olabilecek. ,Peki, en d\u00fc\u015f\u00fck ve en y\u00fcksek emekli maa\u015f\u0131 ne kadar olacak? ,G\u00fcncel emekli maa\u015flar\u0131yla ilgili t\u00fcm detaylar haberimizde...\r\n,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n 31 Temmuz'da a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 tahmine g\u00f6re, 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyon y\u00fczde 3.87 olabilecek. ,Yine Merkez Bankas\u0131'n\u0131n bu ay a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 beklenti anketindeki tahmine g\u00f6re ise bu oran y\u00fczde 9.56 \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n,Buna ba\u011fl\u0131 olarak emeklilerin zam oran\u0131 i\u00e7in de 2 farkl\u0131 tahmin ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. ,Bu tahminler, memur emeklilerine Ocak'ta enflasyon fark\u0131 \u00e7\u0131kabilece\u011fini g\u00f6steriyor.\r\n\r\n,Bu durumda memur emeklilerinin y\u00fczde 4'l\u00fck toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131, farkla y\u00fckselecek.\r\n\r\n,Memur emeklilerinin Ocak'ta fark alabilmesi i\u00e7in 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyonun y\u00fczde 3.5'i a\u015fmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n,.