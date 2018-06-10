Emekliye 'ikinci bahar' müjdesi

Ba\u015fbakanl\u0131k Toplu Konut \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan \u201cEmekliye \u0130kinci Bahar\u201d projesi kapsam\u0131nda in\u015fa edilecek 700 konutun ihalesi yap\u0131ld\u0131., Projede y\u00fckseklikleri zemin+4 olan konutlar\u0131n 540'\u0131 2+1 ve 160'\u0131 ise 3+1 plan\u0131nda tasarland\u0131. ,Geleneksel mimarinin modern mimariyle sentezlendi\u011fi projede ah\u015fap g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc kaplamalar, zemin kat seviyesinde ta\u015f kaplamalar, s\u00f6veler, geni\u015f pencere ve balkonlar kullan\u0131ld\u0131. ,TOK\u0130; park\u0131, peyzaj\u0131, spor ve oyun alanlar\u0131 ile Elaz\u0131\u011f\u2019da yeni bir cazibe merkezi olu\u015fturulmas\u0131n\u0131 hedefliyor.,