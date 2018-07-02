Emekliye intibak zammı

Milyonlarca emeklinin g\u00f6z\u00fc yap\u0131lacak yeni d\u00fczenlemelerde.,Bayram ikramiyesi karar\u0131yla b\u00fcy\u00fck mutluluk ya\u015fayan emekliler Temmuz'da verilecek zamla birlikte yeni maa\u015flar\u0131na da kavu\u015facak. ,Temmuz zamm\u0131n\u0131n y\u00fczde 7.27 olarak \u00e7\u0131kmas\u0131 bekleniyor. \u0130lk 5 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 6.39 olarak a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.,Ancak emekliler \u015fimdi de yeni intibak yasas\u0131n\u0131 bekliyor. \u00d6zellikle 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olan milyonlarca ki\u015finin g\u00f6z\u00fc intibakta.,nayasa Mahkemesi'nin intibak i\u00e7in TBMM'yi adres g\u00f6stermesi, T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi'nin de konuyu Avrupa \u0130nsan Haklar\u0131 Mahkemesi'ne ta\u015f\u0131mas\u0131; intibak d\u00fczenlemesini yeniden g\u00fcndeme ta\u015f\u0131d\u0131. ,T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Kaz\u0131m Erg\u00fcn, 2000 \u00f6ncesi SSK emeklilerin intibaklar\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve 1 Ocak 2013 itibar\u0131yla intibak farklar\u0131n\u0131n ayl\u0131klar\u0131na ilave edildi\u011fini an\u0131msatarak, 2000 sonras\u0131 emekli olanlar\u0131n da intibaklar\u0131 yap\u0131l\u0131p emekliler aras\u0131nda e\u015fitli\u011fin sa\u011flanmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.,E\u011fer intibak vizesi \u00e7\u0131karsa, emeklilerin bir \u015fey yapmas\u0131na gerek olmayacak. ,Bunun i\u00e7in yasa \u00e7\u0131kar\u0131lacak. 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olan yakla\u015f\u0131k 5 milyon ki\u015finin maa\u015f\u0131 yeniden hesaplanacak.,D\u00fczenleme, her emekliye farkl\u0131 yans\u0131yacak. ,2000 y\u0131l\u0131 \u00f6ncesinde emekli olan yakla\u015f\u0131k 2 milyon SSK'l\u0131ya 50 ile 355 lira zam yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. ,Uzmanlar, yeni intibakta da zam oranlar\u0131n\u0131n bu seviyelerde olabilece\u011fini belirtiyor..,