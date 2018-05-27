Emekliye müjde üstüne müjde

Yakla\u015f\u0131k 12 milyon emekli Haziran ve Temmuz aylar\u0131na kilitlendi. ,Haziran ay\u0131nda Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesinde emeklilere \u00e7ifte \u00f6deme yap\u0131lacak. ,\u00d6nce 1000 lira ikramiye hesaplara yat\u0131r\u0131lacak. ,Ard\u0131ndan da bayram \u00f6ncesinde maa\u015flar \u00f6denecek. ,Temmuz ay\u0131 ise 12 milyon emekli ve 3 milyon memur i\u00e7in zam ay\u0131 olacak. ,Emeklilerin ikramiyeleri maa\u015flar\u0131ndan ayr\u0131 olarak yat\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 i\u00e7in herkese e\u015fit olacak. Sadece dul ve yetim maa\u015f\u0131 alanlar ile i\u015fg\u00f6rmezlik \u00f6dene\u011fi alanlar\u0131n ikramiyeleri hisseleri oran\u0131nda hesaplanacak. ,\u00d6rne\u011fin y\u00fczde 75 oran\u0131nda \u00f6l\u00fcm maa\u015f\u0131 alan birisinin ikramiyesi 750 lira olacak. \u00d6nceki g\u00fcn a\u00e7\u0131klama yapan \u00c7al\u0131\u015fma Bakan\u0131 J\u00fclide Sar\u0131ero\u011flu ikramiyelerin Haziran ay\u0131n\u0131n ilk haftas\u0131nda hesaplara ge\u00e7ece\u011fini s\u00f6yledi. ,Bakan\u0131 Sar\u0131ero\u011flu, "Emeklilerimiz Kurban Bayram\u0131 ve Ramazan Bayram\u0131'nda net olarak maa\u015f\u0131na bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Tarih, haziran\u0131n ilk haftas\u0131nda in\u015fallah" dedi. Bu konuda farkl\u0131 spek\u00fclasyonlar yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Sar\u0131ero\u011flu, "1000 TL de\u011fil, alt\u0131nda verilecek, maa\u015flara g\u00f6re verilecek" iddialar\u0131n\u0131n, k\u00fclliyen yanl\u0131\u015f bilgi oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,Sar\u0131ero\u011flu, "SSK, Emekli Sand\u0131\u011f\u0131, Ba\u011f-Kur, emekli maa\u015f\u0131 alan t\u00fcm hak sahiplerimiz, vatanda\u015flar\u0131m\u0131z, emeklilerimiz Kurban Bayram\u0131 ve Ramazan Bayram\u0131'nda net olarak maa\u015f\u0131na bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. \u0130kramiyemizi ayr\u0131 \u00f6deyece\u011fiz, emekli maa\u015flar\u0131n\u0131 ayr\u0131 \u00f6deyece\u011fiz. Bunu da \u00f6zellikle ifade edelim. Bu durumda ne kadar ikramiye yatt\u0131\u011f\u0131 net olarak da g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015f olacak." dedi.,\u00d6te yandan emekliler ve memurlar Temmuz ay\u0131nda ise bu y\u0131l\u0131n ikinci zamlar\u0131n\u0131 alm\u0131\u015f olacaklar. Temmuz ay\u0131na kadar olu\u015facak enflasyon kadar SSK ev Ba\u011f-Kur'lular\u0131n maa\u015f\u0131 artacak. Bu oran\u0131n da y\u00fczde 5.5 civar\u0131nda olmas\u0131 bekleniyor. Memurlar ve Memur emeklileri ise y\u00fczde 3.5 toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131 ve enflasyon fark\u0131 alacaklar.,Emeklilerin Temmuz ay\u0131nda alacaklar\u0131 zam oranlar\u0131n\u0131 enuflasyon oranlar\u0131 belirliyor. ,SSK ev Ba\u011f-Kur emeklileri ilk 6 ayda olu\u015facak enflasyon kadar zam alacaklar. ,bu oran da y\u00fczde 5.5 'i bulacak. ,Kesin rakamlar 3 Temmuz'da a\u00e7\u0131klanacak Enflasyon oran\u0131 ile belirlenecek. Enflasyon oran\u0131 memurlar\u0131n ve memur emeklilerinin alacaklar\u0131 farklar\u0131 da belirliyor. Bu y\u0131l gelen verilere g\u00f6re emekli memurlar ve memurlar fark alacak..