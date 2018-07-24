Emekliye promosyon müjdesi!

Her \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n hayali emeklilik. Emekli olanlar ayl\u0131k ba\u011flanmas\u0131n\u0131n sevincini ya\u015farken, 2 \u00f6nemli imkana daha kavu\u015facak.(Kaynak:Takvim)\r\n,Emekli olanlar hem dini bayramlar \u00f6ncesi biner lira ikramiye hem de 600 liraya varan banka promosyonu f\u0131rsat\u0131 yakalayacak.\r\n,Bayram ikramiyesi sadece mevcut emeklileri de\u011fil, bundan b\u00f6yle emekli olacaklar\u0131 da kaps\u0131yor.\r\n,Emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flananlar, ikramiye hakk\u0131 da elde etmi\u015f olacak..\r\n,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki ay t\u00fcm emeklilere bin lira bayram ikramiyesi \u00f6denecek..\r\n,Bu \u00f6deme A\u011fustos`un 17`sine kadar yap\u0131lacak. Emeklilik ba\u015fvurusunu yapm\u0131\u015f ve bu a\u00e7\u0131klanacak \u00f6deme tarihinde emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanm\u0131\u015f olanlar, bin lira ikramiyeyi alabilecek. .\r\n,Bu ki\u015filer, se\u00e7ti\u011fi bankaya hemen `Maa\u015f\u0131m\u0131 3 y\u0131l sizden alaca\u011f\u0131m` taahh\u00fcd\u00fc vererek de 600 liraya varan promosyondan yararlanacak.\r\n,B\u00f6ylece bu yaz maa\u015f\u0131n yan\u0131 s\u0131ra bin 600 liral\u0131k ek gelir elde etmi\u015f olacaklar..\r\n,Kurban Bayram\u0131 ikramiyesi \u00f6dendikten sonra emekli olanlar ise 2019`dan itibaren bu paradan yararlanacak..\r\n,Emekliye promosyon m\u00fcjdesi geldi.,.