Emekliye ve memura enflasyon zammı geliyor

Toplu s\u00f6zle\u015fmeye g\u00f6re; 2018 y\u0131l\u0131nda memur ve emeklisine y\u00fczde 4 art\u0131 3.5 zam yap\u0131lmas\u0131 kararla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Buna kar\u015f\u0131n 2018 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda ilk 4 ayda olu\u015fan enflasyon oran\u0131 y\u00fczde 4.68 oldu. \u0130lk 6 ayda enflasyonun y\u00fczde 4\u2019\u00fc a\u015fmas\u0131 durumunda memurlar i\u00e7in enflasyon zamm\u0131 olu\u015facakt\u0131. ,4 ayl\u0131k enflasyon verilerine bak\u0131l\u0131rsa memurlar i\u00e7in y\u00fczde 0.68 enflasyon zamm\u0131 olu\u015ftu.,May\u0131s ve Haziran aylar\u0131nda enflasyon eksi \u00e7\u0131kmazsa yani enflasyon d\u00fc\u015fmezse, memurlar y\u00fczde 4\u2019\u00fc a\u015fan miktarda enflasyon zamm\u0131 alacak. ,SSK ve Ba\u011fkur emeklisi de ilk 6 ay\u0131n sonunda olu\u015fan enflasyona g\u00f6re zam alacak. Enflasyon May\u0131s ve Haziran\u2019da yerinde saysa bile zam oran\u0131 y\u00fczde 4.68 olacak. Ekonomistler art\u0131\u015f bekledi\u011fi i\u00e7in bu zam oran\u0131 artabilir.,Mevcut enflasyon oran\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 4.68 zamla 2000\u2019den \u00f6nce emekli olan bir SSK\u2019l\u0131 i\u015f\u00e7inin en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f\u0131 1643 liraya \u00e7\u0131kacak, 2000-2008 tarihleri aras\u0131nda emekli olan i\u015f\u00e7inin taban maa\u015f\u0131 1289 lira olacak. ,Ba\u011fkurlu esnaf\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f\u0131 1388 liraya \u00e7\u0131karken, Tar\u0131m Ba\u011fkuru\u2019ndan emekli olanlara en d\u00fc\u015f\u00fck 1036 lira \u00f6denecek. Memur emeklisinin taban maa\u015f\u0131 da 2000 liraya dayanacak.