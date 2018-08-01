Emekliye yeni zam

Temmuz'da maa\u015flar\u0131 artan, bu ay da bin lira Kurban Bayram\u0131 ikramiyesi alacak olan emeklilerin, Ocak zamm\u0131n\u0131n da ipu\u00e7lar\u0131 geldi. ,bu y\u0131l\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyon y\u00fczde 3.87 olacak. Yani SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin Ocak zamm\u0131 y\u00fczde 3.87 olarak ger\u00e7ekle\u015fecek. ,En d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131 bin 21 lira 39 kuru\u015ftan bin 60 lira 91 kuru\u015fa, en y\u00fcksek maa\u015f da 4 bin 892 lira 19 kuru\u015ftan 5 bin 81 lira 51 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak. ,Y\u00fczde 3.87'lik tahmin ger\u00e7ekle\u015firse y\u00fczde 4'l\u00fck zamma ilaveten y\u00fczde 0.37 fark olu\u015facak.,Emekliye bir m\u00fcjde daha geldi., Bu durumda memurlar\u0131n ve memur emeklilerinin Ocak zamm\u0131 y\u00fczde 4.37 olacak.,\u0130kramiye ve fark \u00f6demesinin ard\u0131ndan cepler rahatlayacak.,Merkez Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Murat \u00c7etinkaya, enflasyonun y\u0131l sonunda orta noktas\u0131 y\u00fczde 13.4 olmak \u00fczere y\u00fczde 12.5-14.3 aral\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fece\u011fini tahmin ettiklerini bildirdi. E\u011fer bu tahmin ger\u00e7ekle\u015firse...,Temmuz'da maa\u015flar\u0131 85,79 ile 410,93 lira aras\u0131nda y\u00fckselen SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine yeni zam 39,52 ile 189,32 lira aras\u0131nda gelir art\u0131\u015f\u0131 getirecek.,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n tahmini ger\u00e7ekle\u015firse, memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'daki gibi Ocak'ta da enflasyon fark\u0131 \u00e7\u0131kacak. Ocak'ta enflasyon fark\u0131 verilmesi i\u00e7in 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131ndaki enflasyonun y\u00fczde 3.5'i a\u015fmas\u0131 gerekiyor..,2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fecek enflasyona g\u00f6re emeklilerin zam oran\u0131 artabilecek ya da azalabilecek.