Emekliye yeni zam! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz'da maa\u015flar\u0131 artan, yaz aylar\u0131nda 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emeklilerin Ocak zamm\u0131n\u0131n da ipu\u00e7lar\u0131 geldi. ,Merkez Bankas\u0131, reel sekt\u00f6r, finansal sekt\u00f6r temsilcileri ve profesyonellerden olu\u015fan 68 kat\u0131l\u0131mc\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi Eyl\u00fcl ay\u0131 beklenti anketinin sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 yay\u0131mlad\u0131.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re; cari y\u0131l sonu T\u00dcFE beklentisi, bir \u00f6nceki anket d\u00f6nemine g\u00f6re y\u00fckselerek y\u00fczde 16.45'ten y\u00fczde 19.61'e \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re, 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyonun y\u00fczde 9.56 olarak ger\u00e7ekle\u015fmesi bekleniyor. Bu tahmin ger\u00e7ekle\u015firse, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin Ocak zamm\u0131 y\u00fczde 9.56 olacak.\r\n\r\n,Beklenti anketindeki tahmin ger\u00e7ekle\u015firse, memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'daki gibi Ocak'ta da enflasyon fark\u0131 \u00e7\u0131kacak. ,Ocak'ta enflasyon fark\u0131 verilmesi i\u00e7in 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131ndaki enflasyonun y\u00fczde 3.5'i a\u015fmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n,Y\u00fczde 9.56'l\u0131k tahmin ger\u00e7ekle\u015firse memurlara ve memur emeklilerine y\u00fczde 4'l\u00fck zamma ilaveten y\u00fczde 6.06 fark olu\u015facak. ,Bu durumda memurlara ve memur emeklilerinin Ocak zamm\u0131 y\u00fczde 10.06 olacak.\r\n\r\n,S\u00fcper emekliyim. Zaman\u0131nda bunun i\u00e7in ev, araba paras\u0131 yat\u0131rd\u0131k. K\u0131sa bir s\u00fcre iyi maa\u015f ald\u0131k.\r\n\r\n,S\u00fcper emekli olanlar\u0131n ma\u011fduriyetleri giderilsin. \u00d6dedi\u011fimiz paralar geri iade edilsin. Hatice K.\r\n\r\n,Emeklilik i\u00e7in y\u0131l ve primim tamam. Ya\u015f\u0131 bekliyorum. Ancak \u00e7al\u0131\u015fma durumum yok.\r\n\r\n,Emeklilikte ya\u015fa tak\u0131lanlara y\u00f6nelik Meclis'ten yasa \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyorum. Y\u00fczbinlerce ki\u015fi benim gibi. Emre \u015e.,.