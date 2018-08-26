Emekliye yeni zam müjdesi

Emekliye m\u00fcjde bitmiyor!,Bir zam daha yolda...,\u0130ntibak karar\u0131 bekleniyor...,Bayram ikramiyeleri ve y\u00fczde 9.17 maa\u015f zamm\u0131 ile sevinen emeklilerin \u015fimdi g\u00f6z\u00fc intibakta. Emekliler, 355 liraya varan zam yolunu a\u00e7acak karar\u0131 bekliyor .\r\n,Y\u0131lda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi ile murad\u0131na eren emeklilerin maa\u015f\u0131na bu ay da son 10 y\u0131l\u0131n en y\u00fcksek zamm\u0131 yans\u0131t\u0131ld\u0131.,Zam oran\u0131; SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinde y\u00fczde 9.17, memur emeklilerinde ise y\u00fczde 8.65 oldu., \u0130lk ikramiyelerini Haziran'da alan emekliler ikinci ikramiyelerini de bu ay Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesinde ceplerine koydu. , Ayr\u0131ca yakla\u015f\u0131k 7.5 milyon emekli de maa\u015flar\u0131n\u0131 bayram \u00f6ncesi alarak bayram\u0131 paral\u0131 ge\u00e7irdi. ,Milyonlarca emeklinin \u015fimdi g\u00f6z\u00fc intibakta. 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlar, intibak beklentisi i\u00e7erisinde. ,Bu konuda m\u00fcjde bekleyen emekliler, umutlu. \u0130ntibak konusunda Anayasa Mahkemesi adres olarak TBMM'yi adres g\u00f6stermi\u015f, T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi de konuyu Avrupa \u0130nsan Haklar\u0131 Mahkemesi'ne ta\u015f\u0131m\u0131\u015ft\u0131., \u0130lk intibakta 2000 y\u0131l\u0131 \u00f6ncesinde emekli olan yakla\u015f\u0131k 2 milyon SSK'l\u0131n\u0131n maa\u015f\u0131nda 50 lira ile 355 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f olmu\u015ftu. Yeni intibakta da art\u0131\u015f\u0131n bu seviyelerde olabilece\u011fi belirtiliyor. (Kaynak: Takvim),Emeklilere, prim \u00f6demelerine ve hizmet s\u00fcrelerine g\u00f6re farkl\u0131 zamlar s\u00f6z konusu olacak.,D\u00fczenleme, her emekliye farkl\u0131 yans\u0131yacak. 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlar\u0131n maa\u015f\u0131 yeniden hesaplanacak. ,E\u011fer intibak d\u00fczenlemesi yap\u0131l\u0131rsa, yakla\u015f\u0131k 5 milyon ki\u015finin maa\u015f\u0131nda art\u0131\u015f ya\u015fanacak.