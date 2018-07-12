Emekliye zamlı Temmuz maaşı! Ay sonu hesabınızda olacak

Milyonlarca ki\u015fiyi sevindiren haber.\r\n,\u0130\u015fte emekli memurun zaml\u0131 Temmuz maa\u015f\u0131\r\n,Memur emeklileri Ocak-Temmuz olmak \u00fczere y\u0131lda iki kez zam al\u0131yor.\r\n,Memur ve emeklisinin zam oran\u0131 iki y\u0131lda bir yap\u0131lan toplu s\u00f6zle\u015fmeye g\u00f6re belirleniyor.\r\n,Ge\u00e7mi\u015f 6 ayl\u0131k enflasyondan kaynakl\u0131 fark olu\u015fursa bu da zamma ekleniyor.\r\n,Toplu s\u00f6zle\u015fmeye g\u00f6re; memur ve emeklisi bu y\u0131l y\u00fczde 4 art\u0131 3.5 zam alacakt\u0131.\r\n,Ocak\u2019ta y\u00fczde 4 zam yap\u0131ld\u0131, Temmuz zamm\u0131 y\u00fczde 3.5 olacakt\u0131.\r\n,6 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 9.17 ile y\u00fczde 4\u2019l\u00fck Ocak zamm\u0131n\u0131 a\u015f\u0131nca y\u00fczde 5.17 fark olu\u015ftu. Bu farkla Temmuz zamm\u0131 y\u00fczde 8.65 olacak.\r\n,Memur emeklisi 1-5 Temmuz aras\u0131nda y\u00fczde 3.5 zaml\u0131 maa\u015f\u0131n\u0131 \u00e7ekti. Kaynak: Posta\r\n