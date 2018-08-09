Emine Erdoğan TBMM'deki 'Sıfır Atık' projesini inceledi

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n e\u015fi Emine Erdo\u011fan, TBMM'deki 'S\u0131f\u0131r At\u0131k' projesini inceledi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n e\u015fi Emine Erdo\u011fan, himayesinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen "S\u0131f\u0131r At\u0131k Projesi" \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda TBMM bah\u00e7esinde olu\u015fturulan At\u0131k Ge\u00e7ici Depolama Alan\u0131 ile \u00e7e\u015fitli bitkilerin yeti\u015ftirildi\u011fi serada incelemelerde bulundu. \r\n\r\n,Emine Erdo\u011fan'a TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n e\u015fi Semiha Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum ile e\u015fi \u015eeng\u00fcl Kurum, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzo\u011flu ve di\u011fer ilgililer e\u015flik etti.\r\n\r\n, Emine Erdo\u011fan, TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'a, \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Kurum'a ve bakanl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na projeye verdikleri destekten dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr etti.\r\n,\u00dclke genelinde h\u0131zla yay\u0131lan S\u0131f\u0131r At\u0131k Projesi'nin TBMM'de uygulanmas\u0131n\u0131n sembolik bir anlam\u0131 bulundu\u011funu belirten Emine Erdo\u011fan, "B\u00fct\u00fcn vekillerimiz bunu sahiplenirse, herkes bunu kendi ilinde uygularsa b\u00fct\u00fcn T\u00fcrkiye'ye yay\u0131lacak." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Emine Erdo\u011fan, s\u00f6z konusu projenin bir\u00e7ok konuda fayda sa\u011flanaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\n,Kompost g\u00fcbreye \u00f6nem verdi\u011fini de dile getiren Emine Erdo\u011fan, proje kapsam\u0131nda organik at\u0131klardan elde edilen kompost g\u00fcbrenin \u00e7i\u00e7ekler ve a\u011fa\u00e7lar\u0131n alt\u0131n\u0131 besleyece\u011fini kaydetti. Emine Erdo\u011fan, "Bundan sonra kimyasal g\u00fcbreleri de kullanmayaca\u011f\u0131z, hedefimiz bu." dedi.\r\n\r\n,Emine Erdo\u011fan, incelemelerinin ard\u0131ndan gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, TBMM Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n S\u0131f\u0131r At\u0131k Projesi'ne destek olmas\u0131n\u0131n memnuniyet verici oldu\u011funu, bu kapsamda te\u015fekk\u00fcr ziyaretinde bulunmak istedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Ziyareti s\u0131ras\u0131nda kendisini takip eden gazetecilere seralardaki \u00e7e\u015fitli \u00e7i\u00e7eklerden hediye eden Emine Erdo\u011fan, At\u0131k Ge\u00e7ici Depolama Alan\u0131nda g\u00f6revli ki\u015filerle de sohbet ederek foto\u011fraf \u00e7ektirdi.\r\n\r\n,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131 koordinasyonu ile y\u00fcr\u00fct\u00fclen S\u0131f\u0131r At\u0131k Projesi, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi ba\u015fta olmak \u00fczere Ankara'daki kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131nda etkin \u015fekilde kullan\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,\u00dclke genelinde hayata ge\u00e7irilmesi planlanan S\u0131f\u0131r At\u0131k Projesi, 12 Haziran'dan bu yana TBMM'de de uygulan\u0131yor.\r\n\r\n, Mecliste 12 Haziran-16 Temmuz tarihlerinde 19 ton ka\u011f\u0131t, 550 kilo cam, 942 kilo plastik, 147 kilo metal, 2,8 ton organik at\u0131k t\u00fcr\u00fcne g\u00f6re ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131larak topland\u0131.\r\n\r\n,\u00c7evreyi korumak ve ekonomiye katk\u0131 sa\u011flamak amac\u0131yla kurulan sistemin ilk kazan\u0131mlar\u0131 da ortaya \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131. ,Proje ile \u00f6nemli miktarda geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm ve tasarruf sa\u011fland\u0131.