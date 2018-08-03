Emre Akbaba'da tarihi çalım

Ba\u015fak\u015fehir olmad\u0131! ,Be\u015fikta\u015f Ba\u015fkan\u0131 Fikret Orman, \u00f6nceki g\u00fcn Roco, Umut Nay\u0131r, Dorukhan Tok\u00f6z ve G\u00fcven Yal\u00e7\u0131n ile yap\u0131lan imza t\u00f6reni s\u0131ras\u0131nda, 10 numaral\u0131 pozisyonda oynayacak bir futbolcu istediklerini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Emre Akbaba'da tarihi \u00e7al\u0131m,Kul\u00fcbe yak\u0131n kaynaklardan elde edilen bilgiye g\u00f6re; Be\u015fikta\u015f, Alanyaspor'un y\u0131ld\u0131z\u0131 Emre Akbaba'ya talip oldu.\r\n\r\n,Transfer sezonunda G.Saray, F.Bah\u00e7e ve Ba\u015fak\u015fehir ile an\u0131lan Emre'nin siyah beyazl\u0131lar\u0131n g\u00fcndemine fla\u015f bir \u015fekilde girdi\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n,Alanyaspor ile kontrat\u0131n\u0131n bitmesine 1 y\u0131l kalan 25 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu i\u00e7in takas art\u0131 bir miktar para teklif edilmesi bekleniyor.\r\n\r\n,Alanyaspor'dan Be\u015fikta\u015f'a ge\u00e7en sezon devre aras\u0131nda kat\u0131lan Vagner Love'un Akdeniz ekibine geri d\u00f6nebilece\u011fi konu\u015fuluyor.\r\n\r\n,Kul\u00fcpten olayl\u0131 \u015fekilde ayr\u0131lan Brezilyal\u0131'n\u0131n d\u00f6nebilmesi i\u00e7in Alanya Ba\u015fkan\u0131 Hasan \u00c7avu\u015fo\u011flu ile de buzlar\u0131 eritme g\u00f6revi ise Be\u015fikta\u015f Ba\u015fkan Fikret Orman'a d\u00fc\u015f\u00fcyor.\r\n\r\n,Emre'nin menajeri, Ba\u015fak\u015fehir'le anla\u015fmad\u0131klar\u0131n\u0131 da a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Alanyaspor formas\u0131yla ge\u00e7en sezon 32 S\u00fcper Lig ma\u00e7\u0131nda forma giyen Emre Akbaba, 14 gol at\u0131p, 10 asist yapm\u0131\u015ft\u0131. Kategori\r\n\r\n,Emre, bu performans\u0131yla ge\u00e7en sezon S\u00fcper Lig'de en \u00e7ok gol atan T\u00fcrk futbolcu olmu\u015ftu. (Fotoma\u00e7)