Emre Altuğ 'iflas' iddialarına isyan etti

Emre Altu\u011f, konuyla ilgili Instagram hesab\u0131ndan \u015fu a\u00e7\u0131klama yapt\u0131:\r\n\r\n,Emre Altu\u011f'un da orta\u011f\u0131 oldu\u011fu iddia edilen e\u011flence mekan\u0131n\u0131n mali krize girdi\u011fi, kapanaca\u011f\u0131 s\u00f6yleniyordu. ,\u015eark\u0131c\u0131 Deha Bilimlier ''Kul\u00fcpten param\u0131 alamad\u0131m, dava a\u00e7\u0131yorum'' demi\u015fti., Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapan Emre Altu\u011f iddialar\u0131 yalanlad\u0131.\r\n\r\n,"Birka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr ad\u0131m\u0131n da dahil edildi\u011fi meseleye bir a\u00e7\u0131kl\u0131k getirmek isterim. ,Ad\u0131m\u0131 ge\u00e7irerek iflas etti haberlerinin herhangi bir ger\u00e7ekli\u011fi yoktur. ,Orayla t\u00fcm ilgim sahne d\u00fczeni, mekanda \u00e7al\u0131\u015facak sark\u0131c\u0131 ba\u011flant\u0131lar\u0131 ve reklamdan ibarettir. ,Kazan\u00e7lar\u0131 ba\u011flam\u0131nda herhangi bir ortakl\u0131\u011f\u0131m bulunmamaktad\u0131r. ,Buna ra\u011fmen \u015fark\u0131c\u0131 arkada\u015f\u0131m\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fi ma\u011fduriyetle ilgili konuyu ara\u015ft\u0131r\u0131yorum ve elimden gelen deste\u011fi de verece\u011fimi bildirmek isterim. Herkese huzurlu, mutlu bayramlar dilerim"