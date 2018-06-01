Emre Çolak resmen imzaladı! İşte yeni takımı

Emre \u00c7olak, Deportivo'da oynad\u0131\u011f\u0131 2 sezonda 63 ma\u00e7a \u00e7\u0131karken 5 gol 11 de asist yapt\u0131.,Deportivo'nun k\u00fcme d\u00fc\u015fmesi sonras\u0131nda kul\u00fcp aray\u0131\u015flar\u0131na ge\u00e7en Emre \u00c7olak'\u0131n yeni tak\u0131m\u0131 belli oldu. ,Galatasaray'daki s\u00f6zle\u015fmesi sona erdikten sonra Temmuz 2016'da \u0130spanyol temsilcisi Deportivo La Coruna'n\u0131n yolunu tutan Emre \u00c7olak, tak\u0131m\u0131n bu sezon ligde k\u00fcme d\u00fc\u015fmesinin ard\u0131ndan kul\u00fcp aray\u0131\u015flar\u0131na ba\u015flad\u0131. \r\n\r\n,Ad\u0131 Be\u015fikta\u015f'la da an\u0131lan milli futbolcunun yeni adresi belli oldu. ,27 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu y\u0131ll\u0131k 4 milyon Euro kazanacak.\r\n\r\n,Emre, Suudi Arabistan Ligi tak\u0131mlar\u0131ndan Al Wahda ile 3 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131.