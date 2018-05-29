Emre Mor teklifi kabul etti!

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, kendisine yap\u0131lan son teklifi kabul etti ve geri say\u0131m ba\u015flad\u0131...,S\u00fcper Lig'de mutlu sona ula\u015fan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu in\u015fa etmek i\u00e7in kollar\u0131 erken s\u0131vad\u0131. Bu sene \u015eampiyonlar Ligi'nde m\u00fccadele edecek olan Cim-Bom'un transfer listesinin ilk s\u0131ras\u0131nda Celta Vigo'da mutsuz olan Emre Mor yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Devler Ligi'nde oynamay\u0131 \u00e7ok isteyen 21 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z, Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131mm teklifini kabul etti. Emre Mor'un bu teklifi kabul etmesinde di\u011fer \u00f6nemli fakt\u00f6r ise Galatasaray'\u0131n Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim. Bilindi\u011fi gibi gen\u00e7 oyuncuyu ilk kez milli tak\u0131ma \u00e7a\u011f\u0131ran isim de Fatih Terim olmu\u015ftu. Emre Mor, tecr\u00fcbeli \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 ile \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 \u00e7ok istiyor.\r\n\r\n,Emre'den 'Evet' cevab\u0131 alan Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6netim Celta Vigo ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flad\u0131. \u0130spanyol Kul\u00fcb\u00fc, Borussia Dortmund'a 13 milyon euro bonservis bedeli \u00f6deyerek ald\u0131\u011f\u0131 Emre'den fazla zarar etmek istemiyor. Celta Vig'o'nun bu nedenle \u00f6nceli\u011fi oyuncuyu bonservis bedeliyle satmak. Ancak G.Saray d\u0131\u015f\u0131nda Emre i\u00e7in kul\u00fcbe gelmi\u015f resmi teklif yok.\r\n\r\n,UEFA'n\u0131n k\u0131skac\u0131nda olan Cim-Bom da Emre'yi 1 y\u0131l kiralamay\u0131 hedefliyor. \u0130spanyol kul\u00fcbe ise s\u00f6zle\u015fmeye sat\u0131n alma opsiyonu koydurmak istiyor. Bu konuda g\u00f6r\u00fc\u015fmeler devam ediyor. Aslan'\u0131n 2 milyon euro civar\u0131nda bir kiralama bedeli \u00f6nerece\u011fi \u00f6\u011frenildi. (Ak\u015fam)