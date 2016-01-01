En düşük maaş bin 780 lirayı bulacak!

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İsviçre Alpleri'nde uçak düştü
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Şoke eden görüntü! KPSS'ye girmek istedi, sürüne sürüne...
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GÜNDEM
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Kurban Bayramı için 10 bin ek sefer konacak
GÜNDEM
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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika pasaport şerhi açıklaması
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Daha 25 yaşındaydı... Sinir krizi geçirdiler!
DÜNYA
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Pilot uçağı havaya uçurmakla tehdit etti
SPOR
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Eto'o Bursaspor yolunda
EĞİTİM
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Son Dakika! Liselere yerleştirme esas nakil kılavuzu yayımlandı | MEB LGS Nakil Kılavuzu Tıkla Öğren ( LGS Boş Kontenjan Listesi)
EĞİTİM
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2018 YKS üniversite tercihleri ne zamana kadar sürecek | YKS tercihleri ne zamana kadar yapılacak
GÜNDEM
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12 bin kişi faydalanacak: İşsizlik maaşında ‘devamsızlık’ koşulu kaldırılıyor
GÜNDEM
-
Sözcü Kalın'dan Maduro suikastine kınama
YAŞAM
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100 liraya alıyor, 5 bin liraya satıyor
GÜNDEM
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TSK’dan 15 bin FETÖ’cü ihraç edildi
EĞİTİM
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Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi resmen sona erdi
MAGAZİN
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Haluk Levent vegan olmama sebebini anlattı
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ATV canlı izle: Galatasaray Akhisar Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta | GS Akhisar maçı şifresiz mi
EKONOMİ
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EPDK, 9 şirkete çeşitli nedenlerle 4 milyon 702 bin 927 lira ceza verdi
EKONOMİ
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Dolara karşı sürpriz hamle!
GÜNDEM
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Emre Uslu talimat verdi adres değiştirdiler
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
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En düşük maaş bin 780 lirayı bulacak!
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En düşük maaş bin 780 lirayı bulacak!(Kaynak:Takvim)
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