En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

Maa\u015f\u0131 y\u00fcksek olan memur emeklisinin zamm\u0131 da y\u00fcksek olacak. Aktif memurlar i\u00e7in ise en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f 3.133 TL\u2019den 3.482 TL\u2019ye y\u00fckselecek. Dolay\u0131s\u0131yla en d\u00fc\u015f\u00fck memur maa\u015f\u0131 349 TL zamlanm\u0131\u015f olacak. Bu hesaplamaya g\u00f6re, g\u00f6revde olan memurlar\u0131n zam miktar\u0131 1.335 TL\u2019ye kadar \u00e7\u0131kacak.,Yeni Ekonomi Program\u0131\u2019ndaki enflasyon hedefi ger\u00e7ekle\u015fir ve bu kapsamda y\u0131ll\u0131k enflasyon y\u00fczde 20.8 olursa alt\u0131 ayl\u0131k enflasyon oran\u0131 da y\u00fczde 10.65 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri y\u00fczde 4 zamma ilave y\u00fczde 7.15 zam alacak. ,Enflasyon tahmini ger\u00e7ekle\u015firse memur ve memur emeklilerine y\u00fczde 11.15 oran\u0131nda zam yap\u0131lacak. Bug\u00fcn itibar\u0131yla en d\u00fc\u015f\u00fck memur emeklisi 2.150 TL maa\u015f al\u0131yor. Ocak ay\u0131nda bu tutar 2.389 TL\u2019ye y\u00fckselecek. Dolay\u0131s\u0131yla en d\u00fc\u015f\u00fck memur emeklisi 239 TL zam alacak. Zam miktar\u0131 239 TL ila 1.354 TL aras\u0131nda de\u011fi\u015fecek. ,Ancak bir \u00f6nceki alt\u0131 ayl\u0131k enflasyon toplu g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde belirlenen oran\u0131 a\u015farsa, a\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6l\u00e7\u00fcde memur ve memur emeklileri enflasyon fark\u0131 kadar ilave zam al\u0131yor. Ocak ay\u0131nda oran\u0131nda zam yap\u0131lacak. Buna ilave olarak da temmuz-aral\u0131k d\u00f6nemindeki enflasyon oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 3.5 oran\u0131n\u0131 ge\u00e7ip ge\u00e7meyece\u011fine g\u00f6re enflasyon fark\u0131 alacaklar.,Dolay\u0131s\u0131yla maa\u015flar\u0131 y\u00fczde 11.15 zamlanacak. Aktif g\u00f6revdeki memurlar ve memur emeklileri ocak-haziran d\u00f6neminde ger\u00e7ekle\u015fen enflasyon oran\u0131nda zamm\u0131 temmuzda ald\u0131. Maa\u015flar\u0131na temmuzda y\u00fczde 8.65 zam yap\u0131ld\u0131. Bu zam sonras\u0131 en d\u00fc\u015f\u00fck memur emeklisinin maa\u015f\u0131 2.149 TL\u2019ye, en d\u00fc\u015f\u00fck memur maa\u015f\u0131 ise aile yard\u0131m\u0131 dahil 3.133 TL\u2019ye y\u00fckselmi\u015fti.,Dolay\u0131s\u0131yla bug\u00fcnden yap\u0131lacak emekli maa\u015f zamm\u0131 hesaplar\u0131, Yeni Ekonomi Program\u0131\u2019nda yer alan hedefe g\u00f6re yap\u0131l\u0131yor. 3 Ocak ta kesin rakam a\u00e7\u0131klan\u0131nca zamlar bu oran \u00fczerinden ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.,Enflasyon tahmini ger\u00e7ekle\u015firse memur ve emeklilerine ocakta %11.15 zam yap\u0131lacak. B\u00f6ylece en d\u00fc\u015f\u00fck memur maa\u015f\u0131 3.482 liraya \u00e7\u0131kacak. Bu hesaplamaya g\u00f6re, en d\u00fc\u015f\u00fck memur emeklisi maa\u015f\u0131 ise 2389 TL\u2019ye y\u00fckselecek.,Yeni Ekonomi Program\u0131\u2019nda yer alan y\u0131lsonu enflasyon hedefi yaln\u0131zca bir tahmin. Dolay\u0131s\u0131yla enflasyon oran\u0131 daha y\u00fcksek veya daha d\u00fc\u015f\u00fck oranda ger\u00e7ekle\u015febilir. Emekli maa\u015flar\u0131na yap\u0131lacak zam oran\u0131 3 Ocak 2019\u2019da T\u00dc\u0130K taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanacak orana g\u00f6re kesinle\u015fecek. ,Ocak ay\u0131nda emeklilere yap\u0131lacak zam oranlar\u0131n\u0131n tahmini olarak ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00f6zler memur ve emeklilerinin alaca\u011f\u0131 zamma \u00e7evrildi.. Memur ve memur emeklilerinin zam oranlar\u0131 di\u011ferlerinden fark\u0131 olarak toplu g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonucu belirleniyor. ,3 Ocak\u2019ta 3 milyon aktif memur ve 1.4 milyon memur emeklisinin zamm\u0131 netle\u015fecek. 36 bin malul ve vazife malul\u00fc ve 678 bin memur anne-babas\u0131 veya e\u015finden ayl\u0131k alan ki\u015finin de ayl\u0131klar\u0131 artacak. Bunlar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda toplamda 2.2 milyon ki\u015finin ayl\u0131klar\u0131 zamlanacak.