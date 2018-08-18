En güzel şeftali Çanakkale’den uzaya gönderildi

\u00c7anakkale\u2019nin Lapseki il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Umurbey beldesinde, Umurbey Geleneksel 27. \u015eeftali Festivali etkinlikleri kapsam\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen \u015feftali yar\u0131\u015fmas\u0131nda, birinci olan \u015feftali helyum balonuyla uzaya g\u00f6nderildi.,\u015eeftali yar\u0131\u015fmas\u0131nda birinci olan Miray \u00d6zden 2 bin TL, ikinci olan Murtaza Kaya bin TL, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc olan Sad\u0131k Kaya ve Mahmure \u00d6zde Tosuno\u011flu 500 lira para \u00f6d\u00fcl\u00fc kazand\u0131.\r\n\r\n,Umurbey Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sami Yava\u015f, \u201cBu festivalimizin 27.\u2019sini d\u00fczenliyoruz. Her sene oldu\u011fu gibi Umurbey\u2019de \u015feftali festivali kat ve kat artarak kitleleri a\u015ft\u0131 ve t\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019de duyuluyor. ,2018 y\u0131l\u0131n\u0131n Troya Y\u0131l\u0131 olmas\u0131 nedeniyle \u00c7anakkale tan\u0131t\u0131m\u0131 hem Umurbey\u2019in tan\u0131t\u0131m\u0131 konserlerle yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Ba\u015fkan Yava\u015f, \u201cKonserlerle \u00e7ok b\u00fcy\u00fck kitlelere ula\u015fmas\u0131na sebep olacak. 1999 depreminin ac\u0131 kay\u0131plar\u0131n\u0131 aradan y\u0131llar ge\u00e7mesine ra\u011fmen unutmad\u0131k. ,Onlar\u0131 da sayg\u0131 sevgi ve rahmetle an\u0131yoruz. Umurbey\u2019in 2 bin 500 n\u00fcfuslu bir belde belediyesi oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrsek, geni\u015f kitlelere ula\u015fabilmek i\u00e7in b\u00f6yle uluslararas\u0131 etkinlikler yaparak ad\u0131n\u0131 duyurmak istiyoruz. ,\u00dcreticilerimiz \u00e7ok memnun. \u00dclkemizin birlik ve beraberli\u011fe ihtiya\u00e7 oldu\u011fu bug\u00fcnlerde b\u00f6yle b\u00fcy\u00fck kitleleri bir arada tutup onlar\u0131 e\u011flendirmek hem de \u00fcr\u00fcnlerinin de\u011ferini artt\u0131rmak i\u00e7in sizler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile duyuruyoruz. ,Festivalin 1. g\u00fcn\u00fc etkinlikleri, Umurbey Belde Stad\u0131nda Alem FM programc\u0131s\u0131 Dj Fatih Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n performans sergilemesinin ard\u0131ndan saat 21.00\u2019de \u2018Heyecan\u0131 yok\u2019 \u015fark\u0131s\u0131yla ismini geni\u015f kitlelere duyuran rap\u00e7i Gazapizm konseri ile devam edecek.,Bundan \u00f6nce \u015feftalimiz d\u00fcnyan\u0131n her bir yerine gidiyordu. Bursa\u2019n\u0131n \u015feftalisi \u00fcnl\u00fc deriz ama Umurbey\u2019de hem ciddi bir \u00fcretim hem de aromatik bir de\u011fer var. Bunun da daha \u00f6nce Rusya, \u0130ngiltere, Almanya ve i\u00e7 pazarda de\u011ferlendirilmesi s\u00f6z konusuydu. Bu sefer de \u00fcreticiyi motive etmek i\u00e7in n\u00fckteli yakla\u015f\u0131mla uzaya da g\u00f6nderdik\u201d dedi. \r\n\r\n,Bu y\u0131l 17-18 A\u011fustos tarihlerinde d\u00fczenlenen Umurbey Geleneksel 27. \u015eeftali Festivali etkinlikleri kapsam\u0131nda geleneksel \u015feftali yar\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131ld\u0131. ,Yar\u0131\u015fmada j\u00fcrinin birinci se\u00e7ti\u011fi Miray \u00d6zden\u2019e ait \u015feftali Umurbey Belde Stad\u0131\u2019nda helyum balonuyla uzaya yollan\u0131p bir ilk ger\u00e7ekle\u015ftirildi. \r\n\r\n,Bu sene de atmosfer balonu ile \u015feftaliyi uzaya g\u00f6ndererek tan\u0131t\u0131m\u0131na katk\u0131 sa\u011flamay\u0131 ama\u00e7l\u0131yoruz. \r\n,Birinci olan \u015feftalimizi atmosfer balonu ile uzaya g\u00f6nderdik. GPS ile de onlar\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc ald\u0131k. Onlar\u0131 da sizlerle payla\u015faca\u011f\u0131z\u201d dedi.\r\n,Halk\u0131n \u015feftali ile u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bunun pazarlanmas\u0131 hem centilmen bir \u015fekilde yar\u0131\u015fmas\u0131na hem de \u00fcr\u00fcnlerinin katma de\u011ferine katk\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in \u00e7e\u015fitli etkinlikler yapt\u0131k. Bu sene yar\u0131\u015fmalara kat\u0131lanlar\u0131n say\u0131s\u0131 da artt\u0131.