En pahalı şehir belli oldu

Be\u015f k\u0131tada 209 \u015fehri kapsayan \u2018Ya\u015fam Maliyeti Ara\u015ft\u0131rmas\u0131\u2019n\u0131n sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. , 2018 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 \u015fehri belli oldu. Mercer Ya\u015fam Maliyeti Ara\u015ft\u0131rmas\u0131\u2019n\u0131n bu y\u0131lki sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. ,Her \u015fehirde konut, ula\u015f\u0131m, yiyecek, giyim, ev e\u015fyas\u0131 ve e\u011flence d\u00e2hil olmak \u00fczere 200\u2019den fazla kalemin kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmal\u0131 maliyetlerinin \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ara\u015ft\u0131rma sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re, 2018 y\u0131l\u0131n\u0131n en pahal\u0131 \u015fehri Hong Kong oldu.,Ya\u015fam maliyeti en d\u00fc\u015f\u00fck \u015fehir ise Ta\u015fkent.,Hong Kong\u2019un ard\u0131ndan Tokyo, Z\u00fcrih, Singapur ve Seul en pahal\u0131 \u015fehirler olarak s\u0131raland\u0131. ,Bu sonu\u00e7larla beraber yurt d\u0131\u015f\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fanlar i\u00e7in d\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 be\u015f \u015fehrinden d\u00f6rd\u00fc Asya\u2019da yer al\u0131yor. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l ayn\u0131 ara\u015ft\u0131rmada 142\u2019nci s\u0131rada yer alan \u0130stanbul ise 163\u2019\u00fcnc\u00fc s\u0131raya yerle\u015ferek, ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re ya\u015famas\u0131 daha ucuz bir \u015fehir olarak listedeki yerini ald\u0131.,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llar\u0131n aksine Amerika Birle\u015fik Devletleri \u015fehirleri, s\u0131ralamada geriledi., D\u00f6rt basamak birden d\u00fc\u015ferek 13\u2019\u00fcnc\u00fc s\u0131raya gerileyen New York, Amerika\u2019n\u0131n en pahal\u0131 \u015fehri olma unvan\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.,Yedi s\u0131ra gerileyen San Francisco 28\u2019inci, on iki s\u0131ra gerileyen Los Angeles 35\u2019inci ve yirmi s\u0131ra gerileyen \u015eikago ise 51\u2019inci s\u0131rada yer ald\u0131. ,Ya\u015fam Maliyeti Ara\u015ft\u0131rmas\u0131\u2019n\u0131n 2018 sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re, iki Avrupa \u015fehri en pahal\u0131 \u015fehirler aras\u0131nda ilk 10 s\u0131rada yer ald\u0131. ,\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer alan Z\u00fcrih Avrupa\u2019daki en pahal\u0131 \u015fehir unvan\u0131n\u0131 korurken, ge\u00e7en y\u0131lki yerini koruyan Bern, 10\u2019uncu s\u0131rada yer ald\u0131.,On s\u0131ra birden y\u00fckselerek 19\u2019unculu\u011fa \u00e7\u0131kan Londra, Birle\u015fik Krall\u0131k\u2019\u0131n en pahal\u0131 \u015fehir olarak dikkat \u00e7ekti.,Ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re, d\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 \u015fehirleri aras\u0131nda ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re yirmi sekiz s\u0131ra y\u00fckselen Paris 34\u2019\u00fcnc\u00fc, otuz d\u00f6rt s\u0131ra y\u00fckselen Roma 46\u2019\u0131nc\u0131, k\u0131rk yedi s\u0131ra y\u00fckselen Madrid 64\u2019\u00fcnc\u00fc ve otuz dokuz s\u0131ra y\u00fckselen Viyana 39\u2019uncu s\u0131rada, Kiev 173\u2019\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer ald\u0131.,Orta Do\u011fu\u2019da konut kiralama maliyetlerindeki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f sebebiyle \u015fehirlerin bir\u00e7o\u011funun listedeki s\u0131ralamalar\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc. ,En pahal\u0131 \u015fehir unvan\u0131n\u0131 listede \u00f6nceki y\u0131la g\u00f6re bir basamak y\u00fckselerek 17\u2019nci s\u0131rada yer alan Tel Aviv elde etti. ,Dubai 26\u2019nc\u0131 s\u0131rada yer bulurken, onu 40\u2019\u0131nc\u0131 s\u0131radaki Abu Dhabi ve 45\u2019inci s\u0131radaki Riyad izledi. , Ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re 5 basamak gerileyerek 188\u2019inci s\u0131rada yer alan Kahire, yine Orta Do\u011fu\u2019nun en ucuz \u015fehri oldu.,D\u00fc\u015f\u00fc\u015f g\u00f6stererek k\u00fcresel listede en \u00fcst s\u0131ralardaki yerini kaybetmesine ra\u011fmen 6\u2019nc\u0131 s\u0131rada yer alan Luanda Afrika\u2019n\u0131n en pahal\u0131 \u015fehri olmaya devam etti. ,\u00c7in \u015fehirleri listedeki konumlar\u0131n\u0131 yukar\u0131 ta\u015f\u0131d\u0131. Ancak, d\u00fcnyan\u0131n di\u011fer b\u00f6lgelerindeki \u00f6nemli art\u0131\u015flar, Japon \u015fehirlerinin, \u00f6zellikle de Osaka ve Nagoya\u2019n\u0131n bu y\u0131l s\u0131ralamada gerilemesine neden oldu.,Hindistan\u2019\u0131n en pahal\u0131 \u015fehri Mumbai 55\u2019inci s\u0131rada yer al\u0131rken, onu 103\u2019\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer alan Yeni Delhi takip etti. ,207\u2019inci Bi\u015fkek ve 209\u2019uncu Ta\u015fkent, yabanc\u0131 \u00e7al\u0131\u015fanlar i\u00e7in b\u00f6lgenin en ucuz \u015fehirleri olmaya devam etti.,EN PAHALI \u015eEH\u0130RLER\r\n2017 2018 \u015eehir \u00dclke\r\n2 1 HONG KONG Hong Kong\r\n3 2 TOKYO Japonya\r\n4 3 Z\u00dcR\u0130H \u0130svi\u00e7re\r\n5 4 S\u0130NGAPUR Singapur\r\n6 5 SEUL G\u00fcney Kore\r\n1 6 LUANDA Angola\r\n8 7 \u015eANGHAY \u00c7in\r\n15 8 NDJAMENA \u00c7ad\r\n11 9 PEK\u0130N \u00c7in\r\n10 10 BERN \u0130svi\u00e7re